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Sập nhà trên đường Bùi Văn Ba (TP.HCM) sau tiếng nổ lớn

Thứ Sáu, 14:14, 13/11/2026
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VOV.VN - Trưa 13/11, một căn nhà trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM) bất ngờ đổ sập sau tiếng nổ lớn, làm ảnh hưởng nặng nề căn nhà liền kề.

Theo thông tin ban đầu, hơn 11h cùng ngày, người dân sống trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận (Quận 7 cũ), TP.HCM nghe một tiếng nổ lớn. Chạy tới kiểm tra, những người này phát hiện căn nhà số 81 đã đổ sập.

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Hiện trường căn nhà bị sập (Ảnh: Cắt từ clip)

Nhận tin báo, Công an phường Tân Thuận, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) - Công an thành phố huy động phương tiện, máy móc cùng cán bộ, chiến sĩ, nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh báo và tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và triển khai công tác cứu hộ.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà số 81 có nhiều mảng tường, mái tôn đổ sập. Một phần ban công và bức tường của căn nhà bên cạnh bị ảnh hưởng nặng nề.

Vụ sập nhà còn kéo theo nhiều gạch đá, xà bần tràn ra một phần mặt đường Bùi Văn Ba. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài. Đến trưa cùng ngày, hiện trường cơ bản được kiểm soát. Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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