Nhà dân bị đá xuyên thủng mái

Chiều 23/11, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) có mặt tại xóm Triệu Vàng, xã Quang Đồng để tìm hiểu, xác minh sự việc.

Mái và trần nhà bà Nguyễn Thị Xuân, trú xóm Triệu Vàng, xã Quang Đồng bị đá xuyên thủng. (Ảnh: Bá Thăng).

Theo bà Nguyễn Thị Xuân, trú xóm Triệu Vàng, khoảng 18h ngày 21/11, sau khi nghe tiếng nổ lớn từ mỏ đá của Công ty TNHH Đông Thành, cách nhà khoảng 500m, gia đình bà cảm nhận rõ rung chấn. Ngay sau đó, những hòn đá lớn bay đến, rơi xuống và xuyên thủng mái tôn nhà.

Đáng lo ngại, một hòn đá xuyên thủng mái nhà bếp, trần nhà rồi rơi xuống nền khi con dâu bà đang nấu ăn. Hai hòn đá khác rơi ngay cạnh vị trí cháu nhỏ đang chơi. Hoảng loạn trước sự việc, người con dâu ôm con chạy ra ngoài để tránh nguy hiểm.

Theo bà Xuân, hoạt động nổ mìn khai thác đá tại khu vực diễn ra thường xuyên, nhưng trước đây đá chủ yếu rơi xuống ruộng và khu vực gần mỏ, chưa gây thiệt hại cho gia đình như lần này.

Sau sự việc, đại diện doanh nghiệp khai thác đá đã đến làm việc với gia đình, xác nhận thiệt hại do hoạt động nổ mìn gây ra, đồng thời lập biên bản thỏa thuận đền bù và cam kết không để xảy ra tình trạng tương tự.

Không chỉ nhà dân, đá văng sau tiếng nổ còn rơi vào nghĩa trang Lèn Cò, làm hư hỏng tường bao, bia mộ và một số hạng mục tại các phần mộ.

Tại lăng chi nhánh họ Nguyễn Đình, trong số 11 ngôi mộ có 2 ngôi bị vỡ nắp, gãy bia; sân lăng cũng bị đá rơi làm lún một số vị trí.

Một ngôi một tại nghĩa trang Lèn Cò bị đá văng vỡ nắp. (Ảnh: Bá Thăng).

Ông N.Đ.T, một người dân có phần mộ tại khu vực này, cho biết khi nghe tin đá văng vào nghĩa trang, ông cùng nhiều người có lăng mộ tại đây đã đến kiểm tra. Tại thời điểm đó, đại diện doanh nghiệp khai thác cũng có mặt, trao đổi, nhận trách nhiệm với người dân và đề cập đến việc đền bù thiệt hại.

Theo ông T., tình trạng đá văng ảnh hưởng đến lăng mộ đã từng xảy ra trước đây, tuy nhiên lần này mức độ nghiêm trọng hơn.

Người dân cho biết, hoạt động khai thác đá tại khu vực Lèn Cò diễn ra nhiều năm nay. Tình trạng đá văng sau các đợt nổ mìn từng gây ảnh hưởng đến khu lăng, mộ của một số dòng họ và sản xuất nông nghiệp quanh khu vực khiến người dân lo ngại về bụi, tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn.

Người dân mong muốn doanh nghiệp có thông báo, tín hiệu cảnh báo trước khi nổ mìn để các hộ chủ động phòng tránh; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, tránh xảy ra những sự cố tương tự.

Doanh nghiệp nhận trách nhiệm, chính quyền đề nghị người dân phản ánh

Theo ông Hoàng Văn Hùng, xóm trưởng xóm Triệu Vàng, hoạt động nổ mìn khai thác đá đã gây ảnh hưởng đến người dân. Vụ việc gần đây, đá văng xuyên thủng mái nhà một hộ dân cách mỏ khoảng 500m, tiềm ẩn nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người sinh sống bên trong.

Toàn cảnh mò khai thác đá và nghĩa trang Lèn Cò. (Ảnh: Bá Thăng).

Bên cạnh đó, đá văng còn làm hư hại một số lăng mộ tại nghĩa trang Lèn Cò. Tuy nhiên, các hộ dân thường tự thỏa thuận việc đền bù với doanh nghiệp nên chính quyền xóm không nắm đầy đủ tình hình thiệt hại.

Trước thực trạng trên, xóm trưởng kiến nghị cấp trên có biện pháp kiểm tra, hạn chế tình trạng nổ mìn gây ảnh hưởng đến khu dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Phan Đăng Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Đông Thành, xác nhận sự cố nổ mìn khiến đá văng, xuyên thủng mái nhà dân và rơi vào nghĩa trang, gây hư hỏng tài sản và bia mộ.

Theo ông Hảo, sự cố ảnh hưởng đến nhà dân lần này là lần đầu, còn tình trạng đá văng ảnh hưởng đến lăng mộ đã từng xảy ra nhưng trước đây mức độ không lớn.

Sau sự cố, doanh nghiệp đã tiến hành bồi thường, hỗ trợ cho 8 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 1 hộ bị đá văng làm vỡ ngói nhà, 7 hộ còn lại có phần mộ bị hư hỏng.

Ông Hảo cho biết, sự cố ngày 21/11 xảy ra do lỗi kỹ thuật trong quá trình khoan, nổ mìn, khiến đá văng xa hơn so với thông thường. Theo ông, nhiều năm qua, đá sau các đợt nổ mìn thường văng trong phạm vi vài trăm mét trở lại, không gây ảnh hưởng đến nhà dân.

“Sau khi xảy ra sự cố, công ty có trách nhiệm đền bù thỏa đáng những thiệt hại gây ra cho người dân”, ông Hảo nói, đồng thời cam kết không để xảy ra sự cố tương tự.

Ông Nguyễn Khắc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Đồng. (Ảnh: Bá Thăng).

Ông Nguyễn Khắc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Đồng, cho biết sau khi xảy ra sự cố, người dân đã báo chính quyền địa phương. Xã trực tiếp kiểm tra, làm việc với các hộ dân; tại thời điểm làm việc, người dân không có đề nghị gì thêm, có thể gia đình và doanh nghiệp đã thống nhất phương án khắc phục.

Theo ông Sơn, đến nay địa phương chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân về việc đề nghị dừng hoạt động hoặc xử lý doanh nghiệp liên quan đến sự cố đá văng gây ảnh hưởng lăng mộ. Tại các kỳ họp HĐND xã, cử tri cũng chưa có ý kiến về nội dung này; các kiến nghị chủ yếu liên quan đến việc hạn chế bụi trong khai thác đá và tình trạng đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

Đối với những kiến nghị này, xã đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra và xử lý. Ông Sơn cho biết, đầu năm 2026, UBND xã Quang Đồng đã xử phạt 3 doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn, mỗi doanh nghiệp 30 triệu đồng về lĩnh vực môi trường.

Thẩm quyền của cấp xã chủ yếu là kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục các sự cố. Nếu có kiến nghị từ phía người dân, chính quyền địa phương sẽ đề xuất cấp tỉnh có biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

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. Trường hợp người dân có kiến nghị, phản ánh, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục xem xét, đề xuất cấp tỉnh có biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.