Mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 30 giây ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo khoác màu hồng, đeo khăn quàng đỏ đứng cạnh bàn học trong lớp bị chửi bới, yêu cầu quỳ xuống nền lớp xin lỗi.

Nữ sinh H. bị đạp vào mặt ngay tại lớp học. Ảnh cắt từ video clip

Sau khi bị yêu cầu, nữ sinh quỳ xuống, hai tay đặt trước người, đầu cúi thấp. Ngay sau đó, nữ sinh bị một người dùng tay bóp vào vùng miệng, tát vào mặt. Khi em này xin lỗi, người đánh tiếp tục chửi bới, dùng chân đạp vào vùng đầu và mặt.

Theo báo cáo của Trường PTNT TH&THCS Tri Lễ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, vụ việc xảy ra vào ngày 25/11, sau giờ ra chơi tiết 2, tại điểm trường Nậm Nhoóng (cũ). Các học sinh liên quan đều thuộc lớp 7A7.

Nhà trường xác định 3 học sinh có hành vi đánh bạn gồm H.Q.T., L.T.H.T. và L.T.T.H.; nữ sinh bị đánh là L.H.S. Ngoài ra, học sinh liên quan đến việc quay video sự việc được xác định là L.T.H.T.

Tối 27/11, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Lang Văn Lân, Hiệu trưởng Trường PTNT TH&THCS Tri Lễ xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trước đó.

Theo ông Lân, ngày 24/11, sau khi đi học về, nữ sinh L.H.S. kể với bố rằng mình bị 3 bạn học đánh. Sáng 25/11, bố nữ sinh S. đến trường hỏi 3 nữ sinh mà con gái cho là đã đánh mình. Tuy nhiên, các nữ sinh này không thừa nhận sự việc. Sau khi bố nữ sinh S. rời trường thì nữ sinh S. bị đánh.

Sau khi nắm bắt thông tin, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp 7A7 và Tổng phụ trách Đội tiến hành xác minh, tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến vụ việc. Các học sinh liên quan được yêu cầu viết bản tường trình, trình bày sự việc và trách nhiệm của bản thân.

Nhà trường cũng mời phụ huynh các học sinh liên quan và đại diện Tổ an ninh bản Nậm Nhoóng đến làm việc để phối hợp giải quyết.

Sau buổi làm việc, các học sinh có hành vi đánh bạn nhận thức được việc làm sai trái, có trách nhiệm xin lỗi bạn và cam kết không tái phạm. Gia đình các học sinh liên quan cũng thống nhất lập biên bản thỏa thuận, phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con em.

Đối với nữ sinh bị đánh, nhà trường cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, động viên, ổn định tâm lý, bảo đảm em được học tập an toàn.

Trường PTNT TH&THCS Tri Lễ nhận định vụ việc thể hiện hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh. Nhà trường xác định cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giải quyết mâu thuẫn và phòng, chống bạo lực học đường.