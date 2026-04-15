Nữ sinh tử vong trong phòng trọ tại Nghệ An, nghi do mâu thuẫn cá nhân

Thứ Tư, 20:15, 15/04/2026
VOV.VN -Trưa 15/4, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại khu nhà trọ trên đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh (Nghệ An) khiến một nữ sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 12h cùng ngày, người dân sống gần khu trọ nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ phòng trọ của nữ sinh tên T. (SN 2004, quê Thanh Hóa), sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn. Khi phá cửa vào bên trong, người dân phát hiện nữ sinh nằm bất động, đã tử vong.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường.

Trước thời điểm xảy ra sự việc, T. có bạn là một người đàn ông tên H. (cùng quê Thanh Hóa, hiện làm việc tại Bắc Ninh) đến chơi. Sau đó, giữa hai người được cho là xảy ra mâu thuẫn.

Ngoài nữ nạn nhân tử vong, người đàn ông này cũng bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: nữ sinh tử vong trong phòng trọ tử vong trong phòng trọ án minh do mâu thuẫn
Tin liên quan

Bắt giữ nhóm đối tượng truy đuổi, sát hại nam công nhân tại TP.HCM
Bắt giữ nhóm đối tượng truy đuổi, sát hại nam công nhân tại TP.HCM

VOV.VN - Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng tại giao lộ DA2 - N6, phường Thới Hòa, TP.HCM (trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Bắt giữ nhóm đối tượng truy đuổi, sát hại nam công nhân tại TP.HCM

Bắt giữ nhóm đối tượng truy đuổi, sát hại nam công nhân tại TP.HCM

VOV.VN - Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng tại giao lộ DA2 - N6, phường Thới Hòa, TP.HCM (trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Người đàn ông nhận án 25 năm tù vì sát hại "tình địch" ở chợ
Người đàn ông nhận án 25 năm tù vì sát hại "tình địch" ở chợ

VOV.VN - Thấy "tình địch" chỉ mặc đồ lót khi ngồi với vợ mình trong ki ốt ở chợ, Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú xã Đông Anh, TP Hà Nội) đã lao vào tấn công và dùng dao sát hại nạn nhân.

Người đàn ông nhận án 25 năm tù vì sát hại "tình địch" ở chợ

Người đàn ông nhận án 25 năm tù vì sát hại "tình địch" ở chợ

VOV.VN - Thấy "tình địch" chỉ mặc đồ lót khi ngồi với vợ mình trong ki ốt ở chợ, Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú xã Đông Anh, TP Hà Nội) đã lao vào tấn công và dùng dao sát hại nạn nhân.

Khởi tố đối tượng sát hại cha ruột ở Đồng Tháp
Khởi tố đối tượng sát hại cha ruột ở Đồng Tháp

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can Đoàn Thanh Thía (sinh năm 1984, ngụ Khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Khởi tố đối tượng sát hại cha ruột ở Đồng Tháp

Khởi tố đối tượng sát hại cha ruột ở Đồng Tháp

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can Đoàn Thanh Thía (sinh năm 1984, ngụ Khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

