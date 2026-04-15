Nữ sinh tử vong trong phòng trọ tại Nghệ An, nghi do mâu thuẫn cá nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 12h cùng ngày, người dân sống gần khu trọ nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ phòng trọ của nữ sinh tên T. (SN 2004, quê Thanh Hóa), sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn. Khi phá cửa vào bên trong, người dân phát hiện nữ sinh nằm bất động, đã tử vong.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường.

Trước thời điểm xảy ra sự việc, T. có bạn là một người đàn ông tên H. (cùng quê Thanh Hóa, hiện làm việc tại Bắc Ninh) đến chơi. Sau đó, giữa hai người được cho là xảy ra mâu thuẫn.

Ngoài nữ nạn nhân tử vong, người đàn ông này cũng bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.