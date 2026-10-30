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Nuốt phải lưỡi dao lam khi ăn mì tôm khiến người đàn ông thủng thực quản

Thứ Sáu, 18:39, 30/10/2026
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VOV.VN - Một người đàn ông 45 tuổi ở Ninh Bình phải nhập viện cấp cứu sau khi phát hiện lưỡi dao lam mắc trong thực quản, đâm xuyên hai thành đối diện, gây thủng và tràn khí trung thất. Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã nội soi lấy dị vật, xử lý tổn thương ngay trong đêm.

Trước đó, sáng 21/10, khi đang ăn mì tôm, người đàn ông đột ngột xuất hiện đau họng. Sau khi đến một phòng khám tư nhân, bệnh nhân được phát hiện có dị vật trong thực quản sau đó chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Kết quả chụp X-quang và cắt lớp vi tính cho thấy một lưỡi dao lam nằm trong lòng thực quản, ngang mức đốt sống ngực D2-D3. Thành thực quản dày, phù nề, kèm tình trạng tràn khí lan tỏa trong trung thất và vùng nền cổ hai bên. Đây là dấu hiệu cho thấy thực quản đã bị thủng.

Theo các bác sĩ, thủng thực quản là tổn thương nguy hiểm. Nếu không được xử trí kịp thời, dịch tiêu hóa và vi khuẩn có thể tràn vào trung thất, gây viêm trung thất, áp xe, sốc nhiễm khuẩn, thậm chí đe dọa tính mạng.

nuot phai luoi dao lam khi an mi tom khien nguoi dan ong thung thuc quan hinh anh 1
Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân

Thách thức của ca bệnh là lưỡi dao lam có cạnh sắc, cắm sâu vào hai thành thực quản đối diện nhau. Vị trí dị vật nằm ở đoạn thực quản hẹp, khiến không gian thao tác nội soi hạn chế. Việc lấy dị vật đòi hỏi kỹ thuật cẩn trọng để tránh làm rộng thêm vết thủng.

Qua nội soi, các bác sĩ xác định lưỡi dao lam nằm cách cung răng trên khoảng 20cm, cắm sâu vào hai thành thực quản. Sau khi lấy dị vật, ê-kíp phát hiện hai vết rách lớp cơ đối diện nhau, mỗi vết dài khoảng 2cm, trong đó có một vị trí thủng kèm thoát khí.

Các bác sĩ sử dụng clip đôi để khép mép lỗ thủng và đường rách lớp cơ, sau đó bổ sung 9 clip đóng kín vùng niêm mạc. Toàn bộ quá trình nội soi kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút.

Ngay trong cùng cuộc gây mê, ê-kíp Phẫu thuật tiêu hóa tiếp tục mở thông dạ dày và hỗng tràng để hỗ trợ điều trị. Theo các bác sĩ, mở thông dạ dày giúp giải áp, hạn chế dịch và thức ăn trào ngược lên thực quản; đường mở thông hỗng tràng giúp nuôi dưỡng người bệnh qua đường tiêu hóa mà không phải ăn bằng đường miệng, tạo điều kiện cho tổn thương hồi phục.

Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi tại Khoa Gây mê hồi sức, rút ống nội khí quản vài giờ sau đó. Sáng hôm sau, người bệnh tỉnh táo, tự thở, các chỉ số tuần hoàn và hô hấp ổn định, được chuyển đến Khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục điều trị kháng sinh, nuôi dưỡng và theo dõi tình trạng tràn khí trung thất.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo người dân tuyệt đối không cố nuốt thêm cơm, bánh mì hoặc thức ăn để đẩy dị vật xuống khi nghi ngờ nuốt phải vật sắc nhọn như dao lam, kim, xương. Việc tự móc họng hoặc dùng dụng cụ lấy dị vật cũng có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau họng, đau ngực, khó nuốt, khó nói hoặc khó thở sau ăn uống, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời. Trường hợp khó thở hoặc đau ngực dữ dội cần gọi cấp cứu 115.

Vân Hồng - Trần Hồng/VOV.VN
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