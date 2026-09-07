Ô tô lao xuống mương nước ở Hải Phòng, 2 vợ chồng tử vong

Vụ việc xảy ra khoảng 13h ngày 6/9 tại thôn Câu Thượng, xã An Quang, TP Hải Phòng. Xe ô tô nhãn hiện Kia Morning đang lưu thông thì lao xuống mương nước. Sau khi phát hiện, người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, tài xế cùng vợ (ngồi ghế phụ) tử vong; 3 người ngồi ghế sau may mắn sống sót.

Hiện trường vụ tai nạn

Ban đầu xác định, 2 nạn nhân không qua khỏi là ông Đ.M.L (sinh năm 1958) và bà N.T.T. (sinh năm 1959 tuổi, cùng trú xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng).

3 nạn nhân may mắn sống sót là Đ.T.Th. (sinh năm 1959, trú tại xã Vĩnh Am, Hải Phòng); P.V.Th. (sinh năm 1957 trú tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng) và V.N.M. (sinh năm 1959, trú tại Hà Nội).

Theo đại diện UBNX xã An Quang, chiều 6/9, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, thi thể hai nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết không có mưa, tầm nhìn được xác định tốt. Cơ quan chức năng đang điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.