Đổi mới phát thanh cơ sở, đồng hành cùng chính quyền và người dân vùng cao

Ở xã Hiệp Lực, tiếng loa truyền thanh vẫn hàng ngày đến với người dân 9 thôn, bản, dù có những nơi cách trung tâm xã hàng chục km đường núi, thông qua 24 cụm loa thông minh kết nối bằng sóng viễn thông. Ngoài tiếp sóng chương trình của Đài TNVN và Báo-PTTH tỉnh Thái Nguyên, mỗi tuần hệ thống truyền thanh xã duy trì sản xuất 2 chương trình vào thứ Ba và thứ Sáu. Những nội dung, sự kiện đặc biệt như ngày bầu cử, đại hội các tổ chức, đoàn thể hay thông tin về thiên tai, thời tiết cũng được phát thường xuyên.

Để những chương trình ấy không chỉ đều đặn mà ngày càng sát với đời sống, khâu nội dung được đặc biệt chú trọng. Công việc này gần như do một mình chị Hà Thanh, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, đảm nhiệm.

Chị Hà Thanh, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên, tác nghiệp, thu thập thông tin tại cơ sở.

Với hàng chục năm công tác tại cơ quan báo chí tỉnh, chị Thanh có kinh nghiệm trong lựa chọn thông tin và xây dựng nội dung. Tuy nhiên, làm truyền thông ở cơ sở hiện nay cũng đòi hỏi cách tiếp cận mới. Chị Hà Thanh cho biết, điều quan trọng nhất của truyền thông cơ sở là đưa được những thông tin chính thống, thiết thực, gần gũi đến với người dân một cách nhanh chóng, dễ hiểu.

Vì vậy, các nội dung về sản xuất, pháp luật, bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, an ninh trật tự... đều được lựa chọn, biên tập theo hướng sát với đời sống và nhu cầu của người dân. Đồng thời, tận dụng tối đa lợi thế của truyền thanh cơ sở để đưa thông tin đến người dân nhanh hơn, kịp thời hơn, chính xác hơn.

“Tôi cho rằng, trong thời đại số ngày nay, truyền thông cơ sở vẫn giữ một vai trò rất quan trọng, nhưng cách làm phải thay đổi. Bên cạnh việc đưa thông tin chính thống đến với người dân kịp thời, chính xác, dễ tiếp cận, mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng tới là tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh”, chị Hà Thanh chia sẻ.

Không chỉ thay đổi về cách tổ chức công việc, truyền thông cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính còn đứng trước yêu cầu phải gần dân hơn. Với những xã vùng cao, địa bàn rộng, dân cư phân tán, người dân chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp, thông tin muốn đến được với người dân phải sát thực tế, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với những cán bộ truyền thông vốn quen với cách làm báo chuyên nghiệp trước đây.

Chị Đinh Ngọc Diệp, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cẩm Giàng, tác nghiệp về công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương.

Tại xã Cẩm Giàng, chị Đinh Ngọc Diệp có gần 25 năm làm công tác truyền thông cấp huyện cũ. Từ môi trường trước đây mỗi người phụ trách một khâu, nay chị phải chủ động đảm nhiệm nhiều phần việc: từ lấy tin, chụp ảnh, quay phim, đến biên tập, đọc, dựng chương trình. Bên cạnh đó, chị còn phải kiêm nhiệm phụ trách thêm các lĩnh vực như văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tham mưu văn bản của đơn vị…

“Khi nhân lực ít, phải làm việc độc lập cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách làm. Bên cạnh phát thanh, tôi chủ động sử dụng các nền tảng số, xây dựng fanpage, cập nhật trang thông tin của xã và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thông tin về các hoạt động, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân kịp thời, chính xác và đầy đủ hơn. Những cách làm mới, những công việc trước đây chưa trực tiếp thực hiện, tôi cũng trao đổi, học hỏi từ đồng nghiệp để từng bước tiếp cận”, chị Diệp cho hay.

Ngoài trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường, chị Diệp còn đảm nhận nhiều phần việc từ biên tập nội dung, phát thanh đến vận hành kỹ thuật, để những thông tin thiết thực kịp thời đến với người dân...

Hiện các xã vùng cao của Thái Nguyên đều được trang bị hệ thống loa truyền thanh. Tuy nhiên, tại một số địa bàn, hệ thống chưa phủ hết các khu dân cư; nhân lực làm truyền thông cơ sở cũng còn mỏng, nhiều xã chỉ có một cán bộ đồng thời phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác. Một số cán bộ mới tiếp cận công việc, chưa được đào tạo bài bản về phát thanh, đặt ra yêu cầu vừa củng cố hạ tầng, vừa nâng cao kỹ năng và đổi mới cách làm.

Ông Dương Văn Thế, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện xã duy trì 2 chương trình phát thanh mỗi tuần, mỗi chương trình khoảng 15 phút, gồm thông tin về sự điều hành của chính quyền địa phương, khuyến cáo về y tế, phòng chống thiên tai hay thời vụ sản xuất nông nghiệp, các điển hình kinh tế, gương người tốt việc tốt... Cùng với nâng cao chất lượng nội dung, xã đang triển khai nâng cấp hệ thống loa truyền thanh thông minh, dự kiến hoàn thành trong tháng 10; đồng thời cử viên chức phụ trách thông tin, tuyên truyền tham gia các lớp tập huấn về phát thanh và công nghệ số.

“Để nâng cao chất lượng các bản tin phát thanh, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương mở rộng hệ thống truyền thanh thông minh, bảo đảm thông tin được truyền tải đến 100% người dân trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI trong biên tập, xây dựng các bản tin phát thanh; hướng tới xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân", ông Dương Văn Thế cho biết.

Dù thông tin trên các nền tảng số có xu hướng bùng nổ, hệ thống loa truyền thanh vẫn là kênh truyền thông gần gũi, gắn bó với người dân vùng cao.

Dù thông tin trên nền tảng số đang có xu hướng bùng nổ nhưng với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, dân cư phân tán, hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn là kênh thông tin trực tiếp giúp đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những thông tin thiết yếu đến người dân. Đặc biệt, trong các tình huống khẩn cấp như mưa lũ, thiên tai, phòng cháy, chữa cháy,... ưu thế của truyền thanh cơ sở càng được thể hiện rõ.

Bà Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Từ thực tế đó, địa phương xác định việc kết hợp truyền thanh cơ sở với các phương thức truyền thông mới, đồng thời từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống là giải pháp để nâng cao hiệu quả thông tin ở cơ sở.

“Chúng tôi xác định sẽ kết hợp các phương thức truyền thông hiện nay, không thay thế truyền thanh cơ sở bằng các phương thức mới, mà kết hợp giữa truyền thanh cơ sở với chuyển đổi số, tạo thành hệ thống thông tin đa kênh, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời và đến được với người dân một cách hiệu quả nhất. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ đầu tư, dành một phần kinh phí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia để tu sửa, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cập nhật, cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn", Bí thư Đảng uỷ xã Bạch Thông Ma Thị Mận cho biết.

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn, yêu cầu thông tin ở cơ sở cũng ngày càng cao. Truyền thanh cơ sở, cùng với các nền tảng số, đang tạo nên những kênh thông tin đa dạng, giúp chính quyền truyền tải chủ trương, điều hành công việc và người dân nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác. Do đó, đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nội dung và kỹ năng của đội ngũ làm truyền thông cơ sở cũng đang trở thành yêu cầu cần thiết, để tiếng loa tiếp tục đồng hành cùng đời sống người dân trong giai đoạn mới.