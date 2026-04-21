Ô tô tải mất lái lao xuống taluy âm trên Quốc lộ 37, một người tử vong

Thứ Ba, 10:48, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 37 đoạn qua Sơn La khiến ô tô tải mất lái lao xuống taluy âm, làm 1 người tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng.

Vào khoảng 2h15 sáng nay 21/4, tại Km418+470, Quốc lộ 37, khu vực bản Cao Đa, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn đã làm hư hỏng nhiều trụ lan lốp và tôn sóng 2 tầng trên hè đường

Thông tin ban đầu được biết, ô tô tải mang biển kiểm soát 88C-129.95, di chuyển theo hướng Bắc Yên – Sơn La, khi đi đến vị trí trên thì bất ngờ mất lái, lao xuống taluy âm.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ; phương tiện bị hư hỏng nặng, cùng với đó là hỏng khoảng 10 trụ hộ lan lốp, hơn 10 hộ lan tôn sóng 2 tầng.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang tiếp tục được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Tag: tai nạn giao thông Sơn La Quốc lộ 37 xe tải mất lái tử vong hiện trường cứu hộ cứu nạn điều tra giao thông tin nóng taluy âm
Công an Lào Cai thông tin vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ công an tử vong
Công an Lào Cai thông tin vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ công an tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến Thiếu tá Hoàng Huy Công tử vong được xác định ban đầu do nổ lốp ô tô khi đang di chuyển, gây va chạm vào khu vực thi công.

Công an Lào Cai thông tin vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ công an tử vong

Công an Lào Cai thông tin vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ công an tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến Thiếu tá Hoàng Huy Công tử vong được xác định ban đầu do nổ lốp ô tô khi đang di chuyển, gây va chạm vào khu vực thi công.

Tình hình tai nạn giao thông ở Sơn La giảm cả 3 tiêu chí
Tình hình tai nạn giao thông ở Sơn La giảm cả 3 tiêu chí

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tình hình tai nạn giao thông ở Sơn La giảm cả 3 tiêu chí

Tình hình tai nạn giao thông ở Sơn La giảm cả 3 tiêu chí

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Chú rể tử vong trước ngày cưới do tai nạn giao thông ở Nghệ An
Chú rể tử vong trước ngày cưới do tai nạn giao thông ở Nghệ An

VOV.VN - Tối 29/3, trên địa bàn xã Bạch Hà (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một nam thanh niên tử vong, khi chỉ còn một ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới.

Chú rể tử vong trước ngày cưới do tai nạn giao thông ở Nghệ An

Chú rể tử vong trước ngày cưới do tai nạn giao thông ở Nghệ An

VOV.VN - Tối 29/3, trên địa bàn xã Bạch Hà (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một nam thanh niên tử vong, khi chỉ còn một ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới.

