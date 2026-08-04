English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ô tô va chạm xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh, một người tử vong

Thứ Ba, 08:01, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh khiến người phụ nữ điều khiển xe máy bị chấn thương nặng, tử vong.

Khoảng 19h20 ngày 3/8, trên tuyến đường tỉnh 547 (đường ven biển Hà Tĩnh), đoạn qua địa phận xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con và xe máy khiến một người tử vong.

O to va cham xe may tren duong ven bien ha tinh, mot nguoi tu vong hinh anh 1
Khu vực xảy ra tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 38A-614.xx lưu thông trên đường ven biển Hà Tĩnh theo hướng từ xã Cổ Đạm đi xã Lộc Hà. Khi đến khu vực gần Nhà máy nước Thạch Bằng, thuộc xã Lộc Hà, xe ô tô xảy ra va chạm với xe máy do chị Trần Thị Th. (SN 1989, trú xã Lộc Hà) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến chị Th. ngã xuống đường, bị chấn thương nặng và tử vong.

Tại hiện trường, cả ô tô và xe máy đều hư hỏng nặng. Phần đuôi xe máy ghim chặt vào phần đầu ô tô sau cú va chạm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lộc Hà đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe máy va chạm với ô tô 16 ở Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một phụ nữ tử vong
Xe máy va chạm với ô tô 16 ở Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một phụ nữ tử vong

VOV.VN - Sáng 25/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Xe máy va chạm với ô tô 16 ở Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một phụ nữ tử vong

Xe máy va chạm với ô tô 16 ở Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một phụ nữ tử vong

VOV.VN - Sáng 25/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Một người phụ nữ tử vong sau va chạm giao thông trên đường Xuân Tảo, Hà Nội
Một người phụ nữ tử vong sau va chạm giao thông trên đường Xuân Tảo, Hà Nội

VOV.VN - Chiều 20/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đoạn qua tòa nhà N03-T1, đối diện cổng Công viên Ngoại giao đoàn theo hướng đi đường Nguyễn Xuân Khoát, khiến một người phụ nữ cao tuổi tử vong tại hiện trường.

Một người phụ nữ tử vong sau va chạm giao thông trên đường Xuân Tảo, Hà Nội

Một người phụ nữ tử vong sau va chạm giao thông trên đường Xuân Tảo, Hà Nội

VOV.VN - Chiều 20/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đoạn qua tòa nhà N03-T1, đối diện cổng Công viên Ngoại giao đoàn theo hướng đi đường Nguyễn Xuân Khoát, khiến một người phụ nữ cao tuổi tử vong tại hiện trường.

Va chạm giữa 2 xe khách trên Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, 1 phụ xe tử vong
Va chạm giữa 2 xe khách trên Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, 1 phụ xe tử vong

VOV.VN - Hai xe khách giường nằm chạy cùng chiều va chạm trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Can Lộc (Hà Tĩnh) vào trưa 19/7 khiến 1 phụ xe tử vong và 3 người khác bị thương.

Va chạm giữa 2 xe khách trên Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, 1 phụ xe tử vong

Va chạm giữa 2 xe khách trên Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, 1 phụ xe tử vong

VOV.VN - Hai xe khách giường nằm chạy cùng chiều va chạm trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Can Lộc (Hà Tĩnh) vào trưa 19/7 khiến 1 phụ xe tử vong và 3 người khác bị thương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục