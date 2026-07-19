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Va chạm giữa 2 xe khách trên Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, 1 phụ xe tử vong

Chủ Nhật, 19:14, 19/07/2026
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VOV.VN - Hai xe khách giường nằm chạy cùng chiều va chạm trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Can Lộc (Hà Tĩnh) vào trưa 19/7 khiến 1 phụ xe tử vong và 3 người khác bị thương.

Khoảng 12h ngày 19/7, tại Km496+300 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Can Lộc (Hà Tĩnh), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách giường nằm chạy cùng chiều khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

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Hiện trường vụ tai nạn. 

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách giường nằm của nhà xe Quang Dũng mang BKS 90E-002.xx do tài xế Ngô Văn Cường (SN 1984, trú xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km496+300, xe giảm tốc độ, dừng lại.

Đúng lúc này, xe khách giường nằm của nhà xe Đức Cư mang BKS 18B-013.xx do tài xế Phạm Văn Triệu (SN 1980, trú xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau tông mạnh vào đuôi xe khách Quang Dũng.

Cú va chạm khiến phần đầu xe khách BKS 18B-013.xx và phần đuôi xe khách BKS 90E-002.xx hư hỏng nặng. Anh Nguyễn Văn Đ. (SN 2000), phụ xe khách BKS 18B-013.xx bị mắc kẹt trong cabin, dẫn tới tử vong. Ba người khác bị thương được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bá Thăng/VOV.VN
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