Ông lão U90 miệt mài học AI nơi đất rừng U Minh Hạ

Sự chủ động, nhạy bén cùng tính cẩn trọng của ông trong ứng dụng AI không chỉ giúp ích cho công việc hỗ trợ người dân địa phương mà còn là tấm gương sáng về tinh thần học tập suốt đời.

AI - trợ thủ đắc lực của cụ ông U90

Vốn là cựu giáo viên từng giảng dạy qua nhiều thế hệ học sinh vùng U Minh Hạ, sau khi nghỉ hưu, ông Út Mỹ vẫn nhiệt thành hỗ trợ người dân địa phương về thực hiện thủ tục hành chính và đơn từ dân sự.

Ông Lê Phú Mỹ

Cơ duyên đưa ông đến với AI cách đây khoảng nửa năm qua sự giới thiệu của người học trò cũ. Từ thử nghiệm ban đầu dùng ChatGPT để bình luận một bài thơ, cụ ông U90 như tìm được một hướng đi mới, rồi tự tìm tòi và mở rộng phạm vi thao tác để biến AI thành trợ thủ đắc lực.

Trong mảng pháp lý, công cụ này giúp ông rà soát câu từ, chỉnh sửa ngữ pháp và tra cứu nhanh các quy định hiện hành, trích dẫn từng điều khoản để đưa ra nhận định mang tính tham khảo sát thực tế.

Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo còn hiện diện sinh động quá trình viết hồi ký của ông. AI hỗ trợ người thầy năm xưa biên tập văn bản, tạo hình ảnh minh họa cho cuốn hồi ký về vùng đất căn cứ cách mạng. Ông còn ứng dụng AI vào thiết kế biển hiệu, phục dựng ảnh cũ, tính toán chi tiết khối lượng vật tư và dự trù kinh phí làm sân bê tông sát với giá thị trường địa phương. Ông Út Mỹ cũng đáng giá cao những tư vấn của AI trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

"Nếu đưa vào đời sống thì thực sự rất cần thiết. Vợ chồng tôi tuổi đã cao, lại nhiều bệnh tật nên chuyện thuốc thang lúc nào cũng phải hỏi, nhờ trợ giúp. Bình thường bác sĩ kê đơn thuốc mang về thì mình chỉ biết uống vậy thôi chứ đâu nắm rõ công dụng. Nhờ có công nghệ trợ giúp, mình hỏi đến đâu là được hướng dẫn, chỉ dẫn tận tình đến đó. Tôi vẫn nhớ, có lần bà xã bị rối loạn tiền đình, tôi lên hỏi thì được hướng dẫn: Trong lúc chuẩn bị đưa bác gái đi cấp cứu thì người nhà phải thực hiện các bước sơ cứu ban đầu như thế nào? Những chỉ dẫn kịp thời về chăm sóc sức khỏe như vậy là điều mà người già chúng tôi rất cần", ông chia sẻ.

Hồi ký của ông lão U90 được AI hỗ trợ cả về biên tập và tạo hình ảnh cho sinh động.

Công nghệ tốt nhưng phải cẩn trọng

Từ thực tế trải nghiệm, ông Út Mỹ đúc kết, hiệu quả của công cụ phụ thuộc lớn vào tư duy người dùng. Để nhận được câu trả lời chính xác, người sử dụng phải xác định rõ nhu cầu và đưa ra câu lệnh cụ thể. Đặc biệt, ông luôn giữ sự tỉnh táo, đối chiếu thông tin với thực tế chứ không tin tưởng tuyệt đối vào máy móc.

Ông Út Mỹ chia sẻ, phương ngữ U Minh phân biệt rất rõ giữa "chống xuồng" (dùng sào) và "chèo xuồng" (dùng mái chèo). Khi thấy máy móc không hiểu ngữ cảnh đặc thù và tự động sửa thành sai, ông liền chủ động điều chỉnh, phản hồi lại cho hệ thống.

Trải qua thời kỳ gian khổ dùng máy đánh chữ, in bột, rồi thụ hưởng những công nghệ mới ngày nay, ông Út Mỹ bày tỏ vui mừng vì công nghệ đang giúp cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, bản thân ông cũng có những băn khoăn và nhắn nhủ thế hệ trẻ cần tích cực làm chủ công nghệ để cống hiến được nhiều hơn.

"Được tiếp cận công nghệ mới thì đương nhiên là thích rồi, nhưng tôi vẫn có nhiều trăn trở, băn khoăn. Giới trẻ bây giờ tiếp xúc với nhiều thứ phức tạp lắm, công nghệ hay hay dở là do cách mình sử dụng. Nếu biết dùng đúng cách thì nó mang lại cái hay; còn nếu dùng không đúng thì dễ phản tác dụng, thành ra dở. Thế hệ trẻ hiện nay có rất nhiều điều kiện, thời gian và sự sáng suốt. Vì vậy, các cháu phải ráng mà học, học để làm chủ máy tính, công nghệ cho thật nhuần nhuyễn. Trước hết là học để bản thân mình hiểu biết, sau đó để trợ giúp cho những người xung quanh cũng như phục vụ tốt cho công việc của mình sau này”, ông Út Mỹ bày tỏ.

Ông Lê Phú Mỹ là tấm gương về học tập và ứng dụng công nghệ ở nơi đất rừng U Minh Hạ.

Đánh giá về ông Lê Phú Mỹ, ông Huỳnh Khánh Duy, Phó Chủ tịch UBND xã U Minh, cho biết, đó là tấm gương sáng về ứng dụng công nghệ vào cuộc sống. Việc tiếp cận và sử dụng thành thạo AI thể hiện cho tinh thần học tập suốt đời và việc ứng dụng công nghệ không phân biệt tuổi tác.

"Chú Lê Phú Mỹ là một tấm gương rất điển hình của xã. Trước đây, chú từng là giáo viên, đã giảng dạy nhiều thế hệ học sinh. Trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay, dù đã lớn tuổi, chú vẫn miệt mài học hỏi, từ việc sử dụng thành thạo máy tính cho đến ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ công việc và cuộc sống hằng ngày", ông Huỳnh Khánh Duy nói.