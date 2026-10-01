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Phát hiện 12 trang mạng giả mạo Mái ấm Đức Quang kêu gọi chuyển tiền

Thứ Năm, 08:46, 01/10/2026
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VOV.VN - Mái ấm Đức Quang, tại ấp Long An, xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long, đang nuôi dưỡng hơn 150 trẻ em mồ côi, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh, trẻ khuyết tật, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo… bị cha mẹ bỏ rơi. Gần đây, nhiều trang mạng giả danh mái ấm này nhằm trục lợi.

Mái ấm Đức Quang, tại ấp Long An, xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long, là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập  được thành lập từ năm 2015. Đây là nơi đang nuôi dưỡng hơn 150 trẻ em mồ côi, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh, trẻ khuyết tật, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo… bị cha mẹ bỏ rơi. 

Thời gian qua, Ban quản trị Mái ấm Đức Quang luôn nỗ lực chăm lo, nuôi dưỡng và tạo điều kiện học tập cho các em, với sự quan tâm, hỗ trợ vật chất của  chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh. Tuy nhiên, có thời điểm mái ấm gặp khó khăn, thiếu hụt kinh phí nên ban quản lý phải vận động thêm nguồn lực để tiếp tục chăm lo cho các em.

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Các em trong mái ấm sống trong tình thương yêu, sự cưu mang, đùm bọc của những tấm lòng nhân ái 

Ban quản lý đã lập trang Facebook Duc Quang Shelter và TikTok Mái ấm Đức Quang Bến Tre để đăng tải thông tin, hình ảnh hoạt động của mái ấm, qua đó giúp các mạnh thường quân biết đến, quan tâm và hỗ trợ.

Tuy nhiên, lợi dụng những thông tin, hình ảnh được đăng tải trên các trang mạng chính thức này, một số tổ chức, cá nhân đã lập 12 trang mạng xã hội khác nhau có tên liên quan đến Mái ấm Đức Quang. Các trang này sử dụng thông tin, tài khoản tổ chức, cá nhân giả mạo để kêu gọi các mạnh thường quân chuyển tiền nhằm phục vụ mục đích riêng.

Mặc dù Ban quản lý và chủ Mái ấm Đức Quang đã nhiều lần cảnh báo trên các trang mạng chính thức, nhưng các tổ chức, cá nhân này vẫn tiếp tục sao chép, sử dụng hình ảnh, sự kiện từ trang mạng thật của mái ấm để kêu gọi đóng góp. Thủ đoạn được thực hiện khá tinh vi, khiến nhiều người khó phân biệt thật, giả.

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Nhiều trẻ sơ sinh chỉ vài tháng tuổi bị bỏ rơi đã được mái ấm Đức Quang nhận nuôi dưỡng 

Ông Phạm Công Đức, Giám đốc Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Mái ấm Đức Quang, cho biết vụ việc được phát hiện khi nhiều mạnh thường quân gọi điện cho ông để xác minh việc đã chuyển tiền và hỏi liệu mái ấm có nhận được khoản tiền này hay chưa.

Theo ông Phạm Công Đức, các trang mạng xã hội có tên liên quan đến Mái ấm Đức Quang như nêu trên đều không phải là các trang do Ban lãnh đạo, Ban quản lý mái ấm lập ra. Việc các tổ chức, cá nhân giả mạo mái ấm để kêu gọi đóng góp đã lợi dụng hoạt động nhân đạo, gây ảnh hưởng đến uy tín của mái ấm và quyền lợi của các mạnh thường quân. Phía mái ấm Đức Quang đã có văn bản gửi cơ quan công an tỉnh Vĩnh Long xác minh, làm rõ và xử lý hành vi này.

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Ngôi nhà chung của những trẻ em bất hạnh

VOV.VN - Mái ấm tình thương tại chùa Phật Minh (xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) đã hình thành hơn 30 năm nay, là nơi cưu mang những trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi, trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do gia đình gặp biến cố trong cuộc sống.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
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