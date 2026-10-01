Phát hiện 19 hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, trong ngày 1/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ. Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 1/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 701 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó 304 bộ có di vật. Cụ thể: 668 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể (02 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).