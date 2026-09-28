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Phát hiện thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Hai, 20:21, 28/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện thêm một bộ hài cốt tại Khu A, Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM. Tính đến nay, tổng số hài cốt được phát hiện, quy tập tại đây là 666 bộ.

Ngày 28/9, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM (Đội K74), đã  tiếp tục tìm kiếm tại rãnh 2, Khu A và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Sau khi xử lý hơn 300m³ đất, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh 2, Khu A.

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Trong ngày 28/9, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh 2, Khu A. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/9, sau hơn 3 tháng nỗ lực tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện, cất bốc, quy tập 666 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong số đó có 299 bộ hài cốt có di vật kèm theo; 633 bộ được phát hiện riêng lẻ; 33 bộ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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