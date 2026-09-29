Hải Phòng phát hiện 22 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa

Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ngày 26/9, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng phối hợp với xã Vĩnh Bảo và các đơn vị liên quan tổ chức khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa (xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng).

Theo lịch sử ghi lại, khu vực Mả Chìa nằm phía sau bốt Mai Sơn. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, bốt Mai Sơn được quân địch lập để án ngữ, kiểm soát tuyến đường 10 - tuyến giao thông quan trọng phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng, Quảng Ninh về Nam Định, Thái Bình. Theo hồ sơ lưu trữ và thông tin từ các nhân chứng, nhiều cán bộ cách mạng, dân quân, du kích bị địch bắt đã bị đưa về đây giam giữ, tra tấn; sau đó, địch đưa một số chiến sỹ cách mạng ra khu vực Mả Chìa (phía sau bốt) sát hại và chôn trong các hố tập thể.

Tính hết ngày 29/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 22 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa (xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Trước khi khai quật, cùng với việc rà soát hồ sơ, thu thập thông tin từ nhân chứng và thân nhân liệt sĩ, lực lượng chuyên môn đã sử dụng thiết bị radar xuyên đất để khảo sát khu vực nghi có hố chôn tập thể. Dữ liệu thu được được phân tích, phục vụ khoanh vùng, xác định vị trí tìm kiếm, nhất là trong điều kiện địa hình khu vực đã có nhiều thay đổi sau hơn 70 năm.

Sau khi hoàn thành khai quật khu vực Mả Chìa, địa phương sẽ tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng trang trọng các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

“Đến thời điểm này, đã khai quật được 22 hài cốt. Giai đoạn 1, chúng tôi tổ chức khai quật; giai đoạn 2 sẽ mở rộng khuôn viên để trở thành nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Giai đoạn 1, theo yêu cầu của thành phố sẽ hoàn thành trước 10/10/2026”, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bảo cho biết.