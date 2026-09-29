Lần theo lời nhân chứng, tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong hang đá ở Lào

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Thặm, xã Na- Xể, thị xã Thà - Khẹc, tỉnh Khăm - Muộn, Lào.

Trong quá trình rà soát địa bàn, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ ông Khăm- Vả- Xì- Chăm- Pa, 75 tuổi, ở bản Thặm, xã Na-Xể, huyện Thà-Khẹc. Trước đây, ông từng tham gia phục vụ chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam và biết khu vực hang đá trên địa bàn có bộ đội Việt Nam hy sinh, được an táng.

Nhân chứng giúp lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt liệt sĩ nằm trong hang đá tại Lào

Từ lời kể của nhân chứng, cán bộ, chiến sĩ tiến hành khảo sát thực địa, đối chiếu thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực được xác định. 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm giữa địa hình rừng núi hiểm trở, trong hang đá nhỏ, sâu và chật hẹp. Hài cốt thứ nhất được phát hiện trong hang đá ở độ cao khoảng 3m, sâu 3,5m, cửa hang rộng khoảng 0,5m và càng vào bên trong càng hẹp, chỉ đủ hai người nghiêng mình di chuyển.

Tại vị trí này, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 răng, 2 đoạn xương cẳng chân đã vỡ, trong đó một đoạn dài khoảng 8cm, một đoạn dài khoảng 7,5cm. Nhiều phần xương khác đã vỡ vụn, phân hủy và hóa thổ. Di vật gồm 2 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ đạn trung liên và 1 thỏi pin.

Hài cốt thứ 2 được tìm thấy tại một hang đá khác, ở độ sâu khoảng 4,5m so với mặt đất, cửa hang rộng khoảng 0,7m, càng xuống sâu càng chật hẹp. Lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 răng, 1 đốt xương ngón tay dài khoảng 3cm. Nhiều phần xương khác đã vụn vỡ, số còn lại đã hóa thổ. Di vật gồm 3 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ lựu đạn chày và 1 thỏi pin.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bên trong hang đá

Sau khi quy tập, 2 hài cốt liệt sĩ và các di vật được bảo quản, thờ cúng chu đáo. Từ kết quả bước đầu, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp tục bám địa bàn, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những khu vực có thông tin về bộ đội Việt Nam hy sinh.