Phát hiện thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 29/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Từng lớp đất được bóc tách tỉ mỉ, cẩn trọng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trong ngày 29/9, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 400m³ đất

Kết quả trong ngày 29/9, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Hành trình đưa các anh trở về vẫn đang tiếp diễn.

Từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 29/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Cụ thể: 639 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể (02 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B).