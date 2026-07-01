Phát hiện doanh nghiệp đổ trái quy định hơn 1.800 tấn chất thải

Trước đó, ngày 22/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trạm trộn bê tông AP thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng AP, địa chỉ trạm trộn: Phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Lực chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng AP đổ trái quy định hơn 1.800 tấn chất thải. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng AP có hành vi đổ bã bê tông thải ra môi trường trái quy định tại 2 vị trí xung quanh khu vực trạm trộn với tổng khối lượng hơn 1.800 tấn chất thải.

Lực lượng chức năng còn phát hiện doanh nghiệp này có hành vi xả trực tiếp nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất bê tông chưa qua xử lý ra môi trường trái quy định.

Chất thải rắn do doanh nghiệp đổ ra môi trường trái quy định. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ hai mẫu chất thải rắn và một mẫu nước thải để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục làm rõ.

Lực lượng chức năng lấu mẫu. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Qua vụ việc vừa nêu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các biện pháp thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy chuẩn, không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe cộng đồng và trật tự, an toàn xã hội.