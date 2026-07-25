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Phát hiện hàng loạt lái xe kinh doanh vận tải điều khiển quá thời gian quy định

Thứ Bảy, 10:05, 25/07/2026
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VOV.VN - Sau 3 ngày triển khai theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về việc rà soát, xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải có dấu hiệu lái xe điều khiển phương tiện quá thời gian theo quy định, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số đã khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, rà soát tổng cộng 516 phương tiện kinh doanh vận tải. Qua đó, đơn vị xác định 45 trường hợp có dấu hiệu lái xe điều khiển phương tiện quá thời gian theo quy định.

Đối với các trường hợp lưu thông trên các tuyến cao tốc, đơn vị đã chuyển 19 trường hợp đến các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt để tổ chức kiểm tra, xác minh.

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Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện qua hệ thống dữ liệu giám sát hành trình

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý nhiều lái xe điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải quá thời gian cho phép. Đồng thời, các doanh nghiệp là chủ phương tiện cũng bị xử phạt về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm theo quy định.

Ngoài lỗi điều khiển phương tiện quá thời gian, lực lượng chức năng còn phát hiện một số vi phạm khác như phương tiện có lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động hoặc lái xe không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe. Một số trường hợp chưa thể dừng phương tiện để kiểm tra do điều kiện thời tiết không thuận lợi hoặc phương tiện không lưu thông trên tuyến tại thời điểm kiểm soát.

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Qua dữ liệu giám sát hành trình, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm

Tại các địa phương, công tác xác minh, xử lý cũng được triển khai khẩn trương. TP Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử lý 3 trường hợp vi phạm; Hà Nội và Lâm Đồng mỗi địa phương xử lý 1 trường hợp. Tại Đồng Nai, lực lượng chức năng xác định một trường hợp không vi phạm do lái xe có thời gian dừng bốc hàng theo quy định.

Trong khi đó, Gia Lai và Đắk Lắk tiến hành kiểm tra các phương tiện mang biển số trắng, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở chủ xe và lái xe chấp hành nghiêm quy định về thời gian điều khiển phương tiện. Tại Cà Mau, Đà Nẵng, An Giang, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Hải Phòng và Bắc Ninh, lực lượng Cảnh sát giao thông đang tiếp tục dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, kết quả bước đầu cho thấy việc ứng dụng dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình và đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm, hỗ trợ lực lượng chức năng xác minh, xử lý kịp thời các trường hợp lái xe kinh doanh vận tải điều khiển phương tiện quá thời gian, qua đó giảm nguy cơ tai nạn giao thông do lái xe mệt mỏi, buồn ngủ.

Trong thời gian tới, Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số sẽ tiếp tục tăng cường khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, chuyển thông tin đến lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Văn Ngân/VOV.VN
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