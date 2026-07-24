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Phát hiện hố chôn tập thể thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Sáu, 15:03, 24/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện hố chôn tập thể thứ 2 tại Công viên Lê Thị Riêng, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ, cách vị trí tìm thấy 100 hài cốt trước đó khoảng 50m.

Sáng 24/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

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Hố khai quật mới dài khoảng 10m, sâu hơn 1,5m.

Theo ghi nhận tại hiện trường, từ khoảng 7h, lực lượng chức năng triển khai khai quật khu đất cao gần sân bi sắt trong công viên, cách vị trí hố chôn tập thể được phát hiện trước đó khoảng 50m.

Ban đầu, lực lượng chức năng sử dụng máy xúc để bóc lớp đất mặt đến độ sâu khoảng 1m. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi có hài cốt, việc khai quật được chuyển sang thực hiện thủ công nhằm tránh làm ảnh hưởng đến hài cốt và các di vật còn lại dưới lòng đất.

Trong quá trình khai quật, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ. Hố khai quật mới có chiều dài khoảng 10m, sâu hơn 1,5m. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm để xác định quy mô thực tế của hố chôn tập thể.

Đây là vị trí thứ hai phát hiện hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng kể từ ngày khai quật đầu tiên vào đầu tháng 7. Khu vực này nằm trong ba điểm được các cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu nghi là hố chôn tập thể, trên cơ sở đối chiếu tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát địa vật lý.

Trước đó, tại rãnh chôn tập thể dài khoảng 30m kéo từ khu vực nhà bia tưởng niệm đến gần hồ cá cạnh Nhà truyền thống Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng quy tập đã tìm thấy 100 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như tăng võng, dép cao su, bình tông, lược, nhẫn, bút viết, lọ dầu gió và các mẩu giấy ghi thông tin đơn vị.

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Lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện che chắn tạm thời để thực hiện công tác tìm kiếm.

Từ một số di vật và tài liệu thu được, cơ quan chức năng đã bước đầu xác định được thông tin của một số liệt sĩ, trong đó có trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó Tiểu đoàn 1 Long An, hiện đang được đối chiếu ADN với thân nhân để xác định danh tính.

Đợt tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn TP.HCM.

Việc phát hiện thêm hố chôn tập thể thứ hai cho thấy khu vực này vẫn còn nhiều khả năng lưu giữ hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời mở ra hy vọng tiếp tục tìm thấy thêm các liệt sĩ trong thời gian tới.

Thy Huệ/VTC News
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