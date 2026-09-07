Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, trong ngày, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại vị trí thứ hai thuộc Khu B, xử lý hơn 500m³ đất và mở rộng phạm vi khảo sát.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B trong Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động ba máy đào, một xe ben và hai xe tải 3,5 tấn phục vụ việc đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật .

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 7/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 592 hài cốt liệt sĩ, trong đó 274 trường hợp có di vật.

Trong ngày, lực lượng chức tìm kiếm đã đào, di dời hơn 500m³ đất để mở rộng phạm vi khảo sát.

Trong số này, 559 hài cốt được phát hiện tại các vị trí riêng lẻ; 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm hai vị trí ở Khu A và sáu vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai.