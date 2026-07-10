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Tìm thấy thi thể bé gái bị đuối nước trên sông Ngàn Trươi ở Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 23:06, 10/07/2026
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VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái 10 tuổi bị mất tích do đuối nước trên sông Ngàn Trươi, đoạn qua xã Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Chiều 10/7, thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N.T.T.V. (SN 2016, học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ) trên sông Ngàn Trươi, đoạn qua thôn Song Hương, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

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Thi thể nạn nhân được tìm thấy. (Ảnh: Dũng Nguyễn Quân). 

Sau khi tìm thấy nạn nhân, các lực lượng chức năng đã đưa thi thể vào bờ, tiến hành hoàn tất các thủ tục theo quy định bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào chiều 9/7, em N.T.T.V. cùng một người bạn ra chơi tại khu vực cầu Bàu Cạn, đoạn cuối sông Ngàn Trươi chảy qua thôn Song Hương, xã Vũ Quang. Trong lúc vui chơi, em V. không may trượt chân rơi xuống sông và mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, các đội thiện nguyện cùng người dân và nhiều phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Sau nhiều giờ triển khai công tác tìm kiếm, đến khoảng 14h30 ngày 10/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N.T.T.V. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bá Thăng/VOV.VN
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