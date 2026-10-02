Phát triển nhân lực tại Đồng Nai: Đào tạo trúng đích, giữ người bằng an cư

Sức ép từ hệ sinh thái dịch vụ

Sự hình thành của sân bay quốc tế Long Thành đang mang đến động lực tăng trưởng mới cho Đồng Nai, kéo theo sự phát triển của logistics, thương mại, dịch vụ và đô thị. Quá trình này đòi hỏi Đồng Nai chuẩn bị một lực lượng lao động có chuyên môn sâu, kỹ năng tốt và tác phong công nghiệp hiện đại.

Không chỉ tạo ra nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực hàng không, sân bay Long Thành còn kéo theo sự phát triển của nhiều ngành dịch vụ liên quan. Từ khách sạn, y tế, nhà hàng đến logistics, các lĩnh vực này đều cần nguồn nhân lực đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao.

Làm việc thực tế với các hãng hàng không, ông Trương Trung Thành, Phó Giám đốc sân bay Long Thành, cho biết các hãng không không chỉ quan tâm đến hạ tầng sân bay mà còn đặt ra yêu cầu về hệ sinh thái dịch vụ đi kèm.

“Các hãng hàng không luôn luôn hỏi rằng: Bây giờ chúng tôi bay về sân bay Long Thành thì ở đó có khách sạn hay không? Có bệnh viện hay không? Và đặc biệt, đối với hành khách của những hãng hàng không năm sao của nước ngoài, cả tổ bay và hành khách của họ đều có những tiêu chuẩn nhất định.

Ví dụ, nếu một tổ bay của hãng hàng không có máy bay nằm lại qua đêm thì tổ bay sẽ ở lại và sẽ có những tiêu chuẩn riêng dành cho họ. Có nghĩa là khách sạn phải đạt tiêu chuẩn từ bốn sao trở lên", ông Thành chia sẻ.

Đồng Nai tìm cách giữ chân người lao động chất lượng cao (ảnh: Lưu Sơn)

Những yêu cầu này cho thấy bài toán nhân lực của Đồng Nai đang mở rộng cùng không gian phát triển mới. Khi sân bay đi vào khai thác, nhu cầu không chỉ là phi công, kỹ sư hay nhân viên hàng không, mà còn là đội ngũ làm việc trong y tế, lưu trú, ăn uống, vận tải, logistics và nhiều dịch vụ hỗ trợ khác.

Điều đó đặt ra yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực từ sớm, cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhưng để thu hút và giữ được lực lượng lao động này, đặc biệt là lao động có tay nghề và trình độ cao, chỉ đào tạo thôi chưa đủ.

Bởi phía sau một công việc tốt còn là nhu cầu về chỗ ở, giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu. Đây cũng là bài toán Đồng Nai đang từng bước giải quyết song song với đào tạo nhân lực.

Đào tạo trúng đích, giữ người bằng an cư

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, bài toán nhân lực hiện nay phải được đặt trong tổng thể phát triển mới, từ đào tạo đến bảo đảm điều kiện an sinh cho người lao động.

“Các doanh nghiệp hiện nay đang lo nhất là vấn đề lao động chất lượng cao. Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, chúng tôi cũng sẵn sàng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của từng mô hình tăng trưởng mới.

Song song đó, chúng tôi cũng tạo điều kiện quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, giúp điều kiện của người lao động ngày càng tốt hơn", ông Nguyễn Văn Út cho biết.

Nguồn lao động Đồng Nai yên tâm làm việc bởi các chính sách đãi ngộ phù hợp (ảnh: Lưu Sơn)

Đào tạo đúng nhu cầu là điều kiện để có người làm việc, còn chỗ ở ổn định là một trong những yếu tố giúp người lao động yên tâm gắn bó. Điều này đặc biệt rõ tại những địa bàn tập trung đông công nhân và người nhập cư.

Tại phường Long Bình, nơi có 3 khu công nghiệp với hơn 100.000 công nhân, nhu cầu về nhà ở đang rất lớn. Bài toán này đang được cụ thể hóa bằng Dự án chung cư cho thuê Long Bình, TP.Đồng Nai.

Đây là dự án chung cư cho thuê đầu tiên của cả nước mà địa phương này tiên phong triển khai, được khởi công từ tháng 6/2026, với 1.000 căn hộ, mở thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho công nhân, người lao động.



Dự án nhà chung cư cho thuê đầu tiên của cả nước được khởi công tại Đồng Nai.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình, cho biết: “Phường Long Bình hiện nay có 3 khu công nghiệp, có trên 100.000 công nhân và lượng nhà trọ trên địa bàn phường rất nhiều. Trên địa bàn phường có khoảng 50.000 người nhập cư đang ở các nhà trọ trong và xung quanh phường. Do đó, dự án 1.000 căn nhà ở xã hội để cho thuê được nhiều người quan tâm. Dự án cho thuê phù hợp với túi tiền của công nhân, giúp người lao động có chỗ ở thuận lợi, an toàn hơn”.

Với khoảng 50.000 người nhập cư đang sinh sống tại các khu nhà trọ trong và xung quanh phường, 1.000 căn hộ mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu. Vì vậy, Long Bình đang tiếp tục tìm kiếm quỹ đất để phát triển thêm các dự án nhà ở xã hội trong những năm tới.

Từ một dự án cụ thể có thể thấy, bài toán nhân lực không chỉ nằm ở việc đào tạo được bao nhiêu người, mà còn ở khả năng tạo dựng một môi trường sống đủ tốt để họ lựa chọn ở lại, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với địa phương.

Cùng với nhà ở, yêu cầu về đào tạo cũng đang được đặt ra ở mức cao hơn khi các khu công nghiệp chuyển dịch sang những ngành công nghệ và sản xuất hiện đại.

Các doanh nghiệp tại Đồng Nai chuẩn bị hạ tầng để sẵn sàng đón nguồn nhân lực trong giai đoạn mới (ảnh: Minh Quân)

Theo ông Phạm Việt Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp TP. Đồng Nai, việc đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nhất là những lĩnh vực đang được xác định là động lực tăng trưởng mới.

“Ban Quản lý tăng cường kết nối doanh nghiệp, các khu kinh tế và các trường đại học, viện nghiên cứu để triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, ưu tiên các lĩnh vực AI, bán dẫn, hàng không, vũ trụ, logistics, tự động hóa và sản xuất thông minh”, ông Phương cho biết.

Song song với đào tạo, việc bố trí quỹ đất để đầu tư hạ tầng xã hội, khu lưu trú cho công nhân cũng đang được đặt ra, nhằm từng bước hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ người lao động.

Từ hàng không đến sản xuất thông minh, mọi động lực tăng trưởng mới đều lấy con người làm trung tâm. Với Đồng Nai, đào tạo đúng nhu cầu mới là bước đầu; để giữ người, địa phương cần đồng thời tạo việc làm, bảo đảm thu nhập và kiến tạo một môi trường sống ổn định, an toàn, để người lao động có thể an cư và gắn bó lâu dài.