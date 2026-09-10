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Phó Chủ tịch Hà Nội trải nghiệm ô tô tự lái

Thứ Năm, 19:19, 10/09/2026
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VOV.VN - Phó Chủ tịch Hà Nội Trương Việt Dũng lên xe trang bị hệ thống tự hành để trải nghiệm việc đi ô tô tự lái tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Chiều 10/9, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về việc cho phép thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố. Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng cùng lãnh đạo một số sở, ngành lên chiếc xe được trang bị hệ thống tự hành để trải nghiệm việc đi ô tô tự lái thử nghiệm có kiểm soát tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Cũng tại hội nghị, UBND thành phố trao quyết định cho phép Công ty cổ phần Phenikaa-X thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh, gồm xe buýt, robotaxi, robot dọn vệ sinh, robot giao hàng và quyết định cho phép Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Công nghệ mỏ thử nghiệm sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95%.

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trải nghiệm việc đi ô tô tự lái.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan thiết lập hệ thống đánh giá hằng tháng hoặc hằng quý; khó khăn ở đâu tháo gỡ ngay ở đó, điều chỉnh chính sách kịp thời; giao quyền gắn với trách nhiệm.

Khi kết thúc thử nghiệm, cần đề xuất với thành phố những công nghệ nào đủ điều kiện thương mại hóa, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nào cần ban hành, quy định nào đang cản trở cần tháo gỡ...

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Trình diễn xe robot giao hàng bên lề sự kiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc thử nghiệm có kiểm soát không làm thay đổi trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn.

 “Kinh tế số không chỉ là đưa công nghệ vào các ngành nghề, mà là tạo ra những ngành công nghiệp mới có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, mục tiêu của sandbox không phải là số lượng dự án thành công trên giấy, mà là tạo ra nhiều công nghệ thực sự phục vụ con người, đóng góp giá trị mới cho Thủ đô và đất nước”, ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Minh Tuệ/VTCNews
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