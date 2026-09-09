Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026: Từ điện hóa đến AI và tự động hóa

Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, từ 9-11/9, kết hợp hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ, hội nghị chuyên ngành và kết nối giao thương, tập trung vào một số lĩnh vực như điện hóa phương tiện, tự động hóa, sản xuất xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Từ điện hóa phương tiện đến tự động hóa sản xuất

Tham gia trưng bày tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) là hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực điện hóa phương tiện, tự động hóa, sản xuất xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng của Việt Nam và thế giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ triển lãm.

Sự xuất hiện đồng thời của các lĩnh vực này cho thấy công nghệ đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp. Từ phương tiện giao thông, năng lượng đến hoạt động sản xuất, các công nghệ điện hóa, tự động hóa và số hóa đang dần thay đổi mô hình sản xuất và chuỗi cung ứng.

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng trưng bày, trải rộng trên tổng diện tích hơn 70.000 m² tại VEC, với 7 phân khu triển lãm, hội chợ, hội nghị gồm: Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam 2026 (VIIF 2026); Hội nghị Sản xuất Công nghiệp Quốc tế 2026 (IMC 2026); Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội 2026 (Hanoi MIP Fair 2026); Triển lãm Tự động hóa Thế giới Việt Nam 2026 (Automation World Vietnam 2026); Chuỗi Triển lãm Công nghệ Quốc tế Việt Nam 2026; Chuỗi Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Năng lượng sạch, Điện lực và Lưu trữ Năng lượng lần thứ 3; Triển lãm Ngũ kim, Dụng cụ cầm tay, Ốc vít và Thiết bị cơ điện quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026.

Trong đó, Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam 2026 (VIIF 2026) là một trong những hoạt động chính, tập trung trưng bày các phương tiện xe cơ giới hoàn chỉnh cùng linh kiện, pin, hạ tầng sạc, robot, máy móc cơ khí và phần mềm phục vụ sản xuất.

Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm

Nổi bật trong nhóm phương tiện và phụ trợ là VinFast với dải sản phẩm xe điện, Hải Âu với dòng xe tải Chenglong; Tinh Nhuệ Hưng Yên cùng các doanh nghiệp như Hatico, Bristar, Navicom và FECO Vietnam với các sản phẩm cơ khí, linh kiện, ghế ngồi, màn hình, camera hành trình và thiết bị hỗ trợ giảm phát thải; nhóm pin và hạ tầng sạc như Mikano và Wanxianghui…

Tiếp đến là nhóm cơ khí và tự động hóa với các giải pháp robot công nghiệp của CNCTech và Roboworld; các dòng máy móc, thiết bị cơ khí chính xác cao của AKC Engineering, T&T Vina, XYD Việt Nam và AIT Innovation; giải pháp phần mềm công nghiệp của VINIS và các thiết bị gia dụng thông minh đến từ VPlus Việt Nam.

Các lĩnh vực được giới thiệu tại VIIF 2026 cho thấy xu hướng phát triển công nghiệp đang tập trung nhiều hơn vào điện hóa, tự động hóa và nâng cao năng lực cung ứng trong nước. Việc các sản phẩm và giải pháp liên quan đến xe điện, pin, hạ tầng sạc, robot và phần mềm cùng xuất hiện cho thấy sự liên kết ngày càng rõ giữa điện hóa phương tiện với quá trình tự động hóa và số hóa hoạt động sản xuất.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, quá trình chuyển đổi không chỉ dừng ở việc đầu tư máy móc mới mà còn đặt ra yêu cầu về khả năng tích hợp công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Đông đảo khách tham quan triển lãm

Nối liền với VIIF 2026 là Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội 2026 (Hanoi MIP Fair 2026) do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, bên cạnh các gian hàng doanh nghiệp, Hanoi MIP Fair còn có khu trưng bày các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và sản phẩm khoa học công nghệ như robot, thiết bị bay không người lái, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo… của các viện nghiên cứu và trường đại học.

Theo ông Hải, các hoạt động này nhằm tạo không gian giao thương, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến phát triển công nghiệp.

“Triển lãm trưng bày các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ chất lượng cao với công nghệ tiên tiến, thiết kế hiện đại và các giải pháp đổi mới, làm nổi bật sức mạnh và sự chuyển mình của ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và công nghiệp Thủ đô nói riêng. Đây sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp giao thương, kết nối với các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh xuất khẩu, hướng đến phát triển bền vững ngành công nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, ông Trần Đức Hải cho biết.

AI, tự động hóa và bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Hội nghị Sản xuất Công nghiệp Quốc tế 2026 (International Manufacturing Congress – IMC 2026) tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp.

IMC 2026 quy tụ 60 diễn giả là các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong và ngoài nước. Thông qua 18 phiên thảo luận chuyên sâu, hội nghị tập trung vào các chủ đề gồm sản xuất tiên tiến, AI và tự động hóa, thu hút đầu tư giá trị cao, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, bảo đảm năng lượng, sản xuất xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Sản phẩm trưng bày tại triển lãm

Những chủ đề này cũng phản ánh các vấn đề đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp. Việc ứng dụng AI và tự động hóa không chỉ liên quan đến nâng cao năng suất mà còn kéo theo yêu cầu về nguồn nhân lực, năng lực làm chủ công nghệ, bảo đảm năng lượng và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục được tái cấu trúc, việc thu hút đầu tư giá trị cao cũng gắn với yêu cầu nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước. Đây là một trong những nội dung được đặt ra cùng với các vấn đề về sản xuất xanh và chuyển đổi công nghệ tại IMC 2026.

Sản xuất công nghiệp khởi sắc, IIP tăng cao nhất nhiều năm VOV.VN - Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng tốc khi chỉ số IIP 8 tháng năm 2026 tăng 11,9% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất của 8 tháng trong nhiều năm qua. Nhiều ngành và sản phẩm chủ lực ghi nhận mức tăng hai chữ số, trong đó ô tô tăng 24% và xe máy tăng 27,9%.

Bên cạnh các phiên thảo luận, chương trình Kết nối giao thương (Business Matching) tổ chức các hoạt động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với nhà mua hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư và đối tác công nghệ để tìm kiếm đầu ra, trao đổi về giải pháp và mở rộng quan hệ hợp tác.

Theo bà Lý Hoa Liên, Phó Tổng giám đốc Phát triển Kinh doanh và Đối ngoại, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), VITW 2026 được kỳ vọng góp phần vào định hướng đến năm 2045 đưa Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

“Từ VITW 2026, VEC sẽ tiếp tục kết nối các chuỗi sự kiện công nghiệp, công nghệ quốc tế với Việt Nam, mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt hợp tác và vươn ra toàn cầu. Chúng tôi tin rằng, bằng nội lực và sự đồng hành của bạn bè quốc tế, Việt Nam sẽ tạo nên những đột phá mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, bà Lý Hoa Liên khẳng định.

VITW 2026 là sự nối tiếp thành công của VITW 2025. Năm 2025, hơn 70.000 lượt khách và 600 tỷ đồng tổng giá trị hợp đồng ký kết cho thấy mô hình hội tụ “nhiều triển lãm chuyên ngành trong một không gian” của VITW phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hút cho công nghiệp Việt Nam.