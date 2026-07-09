“Phố hóa sông” mùa mưa: Quảng Ninh chốt hạn xử lý dứt điểm 131 điểm ngập

Sáng 17/6 và ngày 30/6 vừa qua, hàng loạt tuyến phố ở đô thị trung tâm Quảng Ninh lại chìm trong nước hàng giờ liền. Mưa từ đêm đến sáng biến khu vực Yết Kiêu (phường Hồng Gai), Cao Thắng (phường Hà Lầm), Cao Xanh, Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông... thành mênh mông biển nước, nhiều điểm ngập trên nửa mét. Nước tràn vào nhà, nhiều phương tiện cơ giới chết máy giữa đường, cuộc sống người dân đảo lộn. Điều khiến nhiều người lo lắng là các điểm ngập ngày càng dày và mở rộng hơn, dù các công trình cống thoát nước hay đường gom vẫn đang được cải tạo. Riêng khu vực Vựng Đâng, phường Cao Xanh, chỉ cần triều cường là nước tràn vào khu dân cư.

Ngập lụt đô thị ở Quảng Ninh không phải là vấn đề lần đầu được đưa lên bàn chất vấn. Tại kỳ họp thứ 34 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, vấn đề đã được mổ xẻ và Nghị quyết số 333/NQ-HĐND ban hành ngày 16/12/2025. Nhưng sau nửa năm, phố vẫn “hóa sông”.

HĐND tỉnh Quảng Ninh "chốt" hạn xử lý ngập lụt, đồng thời yêu cầu triển khai thực hiện bám sát các quy hoạch ngay từ cơ sở

Tại kỳ họp thứ 6 khóa XV ngày 9/7, các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Sở Xây dựng từ giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt đô thị cho đến bất cập về hạ tầng. Toàn tỉnh đã rà soát, xác định 131 vị trí ngập úng, tuy vậy vẫn có 10 địa phương báo cáo “không có điểm ngập”, nhiều nơi chưa báo cáo đầy đủ. Nhiều đại biểu yêu cầu làm rõ trách nhiệm địa phương, thời hạn xử lý dứt điểm hai “điểm đen” là Quốc lộ 18 (địa phận Quang Hanh, Cẩm Phả và Cửa Ông) và Cao Xanh.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh Đỗ Xuân Điệp thừa nhận trong 6 nhóm nhiệm vụ của Nghị quyết 333, vẫn còn 2 nhiệm vụ chưa hoàn thành: ban hành tiêu chuẩn cốt nền, hệ thống cây xanh ven biển; chuyển đổi số trong dự báo, điều hành thoát nước. Nguyên nhân nằm sâu trong lòng đất: cống cũ tiết diện nhỏ, có nơi bùn rác chiếm tới 90% lòng cống; dây điện, cáp viễn thông chăng chằng chịt trong cống; đô thị hóa và lấn biển thu hẹp ao hồ, bịt các dòng chảy tự nhiên. Riêng khu vực Cao Xanh, cốt nền khu dân cư chỉ đạt +1,8m đến +3m, trong khi để thích ứng nước biển dâng phải từ +3,3m đến +4,6m.

Ông Điệp khẳng định nạo vét khẩn cấp chỉ là việc trước mắt: “Về lâu dài chúng tôi xác định cần phải có phương án mới, đó là thiết kế tuyến đường ống mới có tiết diện, khẩu độ phù hợp, kết nối khu vực Quang Hanh với các điểm xả. Dự kiến kinh phí khoảng 90 tỷ, cần có phương án từ nguồn lực của phường và hỗ trợ của tỉnh để triển khai”.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh Đỗ Xuân Điệp phân tích các nguyên nhân gây ra ngập lụt cục bộ liên tục

Giải trình bổ sung, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh xác định không thể chống ngập bằng xử lý cục bộ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện nhấn mạnh “quy hoạch phải đi trước để mở đường”; Tỉnh sẽ nghiên cứu tổng thể đẩy mạnh mô hình “đô thị bọt biển” nhằm tăng diện tích thấm và mặt nước điều hòa; tích hợp kịch bản nước biển dâng vào các quy hoạch phân khu.

“Vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu tổng thể, chắc chắn phải có một “cuộc cách mạng” về vấn đề xử lý ngập lụt. Chắc chắn khi tổ chức triển khai thực hiện sẽ phải tạo ra những “dòng sông” để khôi phục những tuyến mương mà chúng ta đã lấp trong quá trình đô thị hóa lấn biển”, ông Vũ Văn Diện nói.

Nhiều tuyến phố lớn và trong các khu dân cư trung tâm Quảng Ninh ngập từ 0,2-0,4m sau mưa lớn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh không chấp nhận giải pháp chung chung. Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh chốt hạn cụ thể: Rà soát, đánh giá hệ thống tiêu thoát nước, xác định các điểm ngập úng và ban hành Kế hoạch xử lý ngập lụt trước 30/7/2026; hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thoát nước trước 30/11/2026; hoàn thành nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước trong quý III/2026, phấn đấu cơ bản khắc phục tình trạng ngập lụt trong mùa mưa lũ năm 2027.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh cũng yêu cầu cấp xã, phường trực tiếp nạo vét, khơi thông dòng chảy, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm hành lang thoát nước: “Ưu tiên đầu tư các dự án mà chống ngập úng có tính chất liên vùng, liên xã. Đồng thời có giải pháp thu hút các nhà đầu tư ngoài Nhà nước đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đô thị chung của tỉnh. Sở Xây dựng phải có trách nhiệm trong việc kiểm soát, giám sát, thẩm định cho ý kiến đối với các dự án xử lý tiêu thoát nước ở địa bàn của các xã, tránh tình trạng "mạnh xã nào xã đó làm", không kết nối, không đồng bộ, không liên thông”.

Phường Quang Hanh huy động máy xúc khơi thông thoát nước tại khu vực Quốc lộ 18 giao cắt đường 279

Mỗi năm, tỉnh Quảng Ninh chi hơn 2.300 tỷ đồng cho chỉnh trang đô thị và chống ngập. Nhưng như chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh, hiệu quả không đo bằng số đồ án trên giấy, mà bằng chất lượng sống thực của người dân, với hiệu quả từ các cam kết có mốc thời gian cụ thể. Cùng với đó, các vấn đề quan trọng khác như Triển khai Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh; Kế thừa và xử lý các quy hoạch không còn phù hợp; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch; Phát triển hài hòa đô thị - nông thôn và nâng cao chất lượng khu dân cư hiện hữu… cũng được đưa ra tìm giải pháp thực tế triển khai.

Sau phiên chất vấn, chiều 9/7, kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh Quảng Ninh bế mạc, thông qua 24 Nghị quyết quan trọng, trong đó có việc bổ sung các chủ tiêu cụ thể để đạt tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 13% và cả giai đoạn tới.