Phó Thủ tướng: Đại học Victoria Hòa Bình, hành trình mới gắn với nhu cầu xã hội

Phó Thủ tướng: Từ “nhà trường có” sang “đất nước cần”

Ngày 25/9, tại Khu đô thị Mailand HaNoi City, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội, Trường Đại học Victoria Hòa Bình tổ chức lễ công bố hành trình mới, công bố quyết định thành lập Trường Y - Dược Victoria và chào mừng năm học 2026-2027.

Sự kiện đánh dấu chặng đường 18 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, đồng thời mở ra giai đoạn mới với định hướng phát triển mô hình đại học ứng dụng, tăng kết nối đào tạo với thực tiễn, doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động. Trường hiện có khoảng 8.000 sinh viên, khoảng 350 giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên; năm học 2026-2027 đón khoảng 1.800 sinh viên mới.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình. Nhà trường đồng thời công bố quyết định thành lập Trường Y - Dược Victoria.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên nhà trường; ghi nhận Tập đoàn Sovico và các đối tác đã quan tâm, đầu tư cho giáo dục và đào tạo trong thời gian qua.

Theo Phó Thủ tướng, việc huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, đẩy mạnh hợp tác công - tư và tăng liên kết giữa cơ sở giáo dục, nghiên cứu với doanh nghiệp là một trong những yêu cầu được đặt ra tại Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Từ đó, các cơ sở giáo dục đại học cần chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực; từ chú trọng mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng; đồng thời đào tạo theo những gì đất nước và xã hội đang cần, sẽ cần.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu

Đối với Trường Đại học Victoria Hòa Bình, Phó Thủ tướng cho rằng giai đoạn phát triển mới cần được thể hiện bằng những thay đổi thực chất trong quản trị, đào tạo, nghiên cứu và khả năng đóng góp cho xã hội, chứ không chỉ dừng ở việc thay đổi tên gọi.

Nhà trường được yêu cầu hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại, minh bạch, gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình; lấy người học làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng và đóng góp cho xã hội làm thước đo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; thường xuyên rà soát các ngành đào tạo, hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế để gắn với nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển đất nước.

Cùng với đó là phát triển đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng tự học, tự thích ứng cho sinh viên.

Hai chương trình Quản trị hàng không và Kỹ sư hàng không được công bố tại sự kiện cũng được Phó Thủ tướng dẫn như những hướng đào tạo có thể phát huy lợi thế từ hệ sinh thái của Tập đoàn Sovico, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Trường Y - Dược: phải chắc chất lượng, vững thực hành

Cùng với định hướng phát triển các lĩnh vực đào tạo mới, việc thành lập Trường Y - Dược Victoria đặt ra yêu cầu đặc biệt về chất lượng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Trường Y - Dược Victoria bảo đảm yêu cầu cao về chất lượng, y đức và năng lực thực hành. Đào tạo nhân lực y tế liên quan trực tiếp đến sức khỏe và mạng sống con người, vì vậy nhà trường phải gắn chặt với bệnh viện và các cơ sở thực hành ngay từ khóa tuyển sinh đầu tiên.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhà trường không được chạy theo quy mô mà bỏ qua chất lượng đào tạo. Bên cạnh đào tạo, nhà trường được yêu cầu tạo chuyển biến thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách chuẩn mực trong quản lý và giảng dạy.

Việc tham gia chương trình “Bình dân học vụ số” trên nền tảng VNeID cần trở thành hoạt động thường xuyên, có sản phẩm đầu ra cụ thể, trước mắt nhằm lan tỏa kỹ năng số tới đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và sinh viên của trường cũng như hệ sinh thái của Tập đoàn Sovico.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các đại biểu chứng kiến Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Tập đoàn Sovico trao Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn Sovico chủ động nắm bắt các cơ chế, chính sách mới; tham gia góp ý hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong những lĩnh vực có thế mạnh.

Tập đoàn được đề nghị nghiên cứu mở rộng đầu tư tại các địa phương, trong đó có hàng không, tài chính và giáo dục - đào tạo, trên nguyên tắc thực hiện đúng cam kết, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan được đề nghị tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhà trường hoạt động hiệu quả.

Đưa giảng đường gần hơn với thế giới việc làm

Từ phía nhà trường, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình, cho biết trường lựa chọn mô hình đại học ứng dụng, đổi mới sáng tạo làm định hướng phát triển lâu dài.

Theo ông Bùi Anh Tuấn, trọng tâm của mô hình này là kết nối đào tạo với thực tiễn. Sinh viên được tiếp xúc sớm hơn với môi trường nghề nghiệp, có cơ hội học hỏi từ các nhà quản lý, chuyên gia doanh nghiệp và tham gia giải quyết những vấn đề thực tế. “Chúng tôi muốn xây dựng một cây cầu vững chắc kết nối giữa giảng đường và thế giới việc làm”, ông Bùi Anh Tuấn nói.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình, kết nối với doanh nghiệp không chỉ nhằm đưa tri thức từ giảng đường vào thực tiễn, mà còn đưa những vấn đề của thực tiễn trở lại giảng đường, trở thành câu hỏi cho nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo.

Trường định hướng gắn đào tạo với thực hành, nghiên cứu với ứng dụng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Lợi thế từ hệ sinh thái doanh nghiệp, theo ông Bùi Anh Tuấn, chỉ có ý nghĩa khi được chuyển thành những cơ hội cụ thể cho người học: tiếp xúc thực tiễn sớm, học hỏi từ các nhà quản lý và chuyên gia trực tiếp điều hành doanh nghiệp, tham gia dự án thực tế và hiểu yêu cầu của thị trường lao động trước khi tốt nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, cho rằng giáo dục và nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng đối với phát triển. Theo bà, trường đại học không chỉ đào tạo chuyên môn mà còn góp phần hình thành tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến.

Đối với Trường Đại học Victoria Hòa Bình, bà Thảo cho biết mong muốn nhà trường vừa kế thừa nền tảng đã có, vừa đổi mới mô hình quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế.

Với Trường Y - Dược Victoria, bà Thảo nhấn mạnh yêu cầu gắn đào tạo với thực hành, nghiên cứu với ứng dụng; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, AI và dữ liệu trong chăm sóc sức khỏe.

Như vậy, trong giai đoạn phát triển mới, trọng tâm được đặt vào việc nâng chất lượng đào tạo, tăng năng lực thực hành và đưa chương trình học gần hơn với thực tiễn. Với Trường Y - Dược Victoria, yêu cầu này được cụ thể hóa bằng việc gắn đào tạo với bệnh viện, cơ sở thực hành ngay từ khóa tuyển sinh đầu tiên.