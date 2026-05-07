Phó Thủ tướng: Phải hỗ trợ để doanh nghiệp công nghệ phát triển lớn mạnh hơn

Thứ Năm, 22:00, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 7/5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo UBND TP.HCM, Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với Công ty Real-Time Robotics Việt Nam - doanh nghiệp phát triển UAV công nghệ cao. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ, UAV là một trong những sản phẩm công nghệ chiến lược cần được ưu tiên hỗ trợ.


Đã làm chủ 8,5/9 công nghệ lõi UAV

Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trước đó doanh nghiệp trên địa bàn đã phối hợp với ngành bưu điện thử nghiệm thành công việc vận chuyển hàng hóa bằng máy bay không người lái (UAV) từ Cần Giờ sang Vũng Tàu, nghiên cứu ứng dụng UAV trong giám sát rừng phòng hộ tại Cần Giờ, Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác tham quan nhà máy sản xuất UAV của Real-Time Robotics Việt Nam. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đặc biệt, TP.HCM đang nghiên cứu làm sao để UAV hỗ trợ ngành y tế vận chuyển các sinh phẩm y tế như: máu, mô và tạng giữa các bệnh viện trong quá trình thực hiện hiến, ghép tạng khẩn cấp cho người bệnh. Vì hiện nay mỗi khi có ca hiến mô, tạng, các bệnh viện phải phối hợp lực lượng chức năng mở đường để vận chuyển khẩn cấp. Trong khi đó, UAV có hoàn toàn thể rút ngắn thời gian vận chuyển xuống chỉ còn vài phút.

“Những ứng dụng này sẽ đáp ứng rất lớn nhu cầu của người dân. Trước mắt có thể triển khai vận chuyển máu, mô và tạng bằng UAV. Công nghệ hiện nay đã tương đối hoàn thiện, chỉ cần kết nối thêm hạ tầng và cơ chế vận hành phù hợp. TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, từng bước hiện thực hóa các ứng dụng này, xem đây như một hình thức đặt hàng công nghệ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhằm phục vụ người dân tốt hơn”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết.

Ông Lương Việt Quốc, Giám đốc Real-Time Robotics Việt Nam cho biết doanh nghiệp hiện đã làm chủ khoảng 94% công nghệ, với tổng số 8,5/9 công nghệ lõi UAV. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ông Lương Việt Quốc, Giám đốc Công ty Real-Time Robotics Việt Nam cho biết, doanh nghiệp hiện đã làm chủ khoảng 94% công nghệ, với tổng số 8,5/9 công nghệ lõi UAV.

Doanh nghiệp này cam kết đến tháng 12/2027 sẽ làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi UAV, đồng thời hướng tới mục tiêu xuất khẩu sản phẩm vào các thị trường G7, dẫn dắt hệ sinh thái UAV Việt Nam và góp phần đưa Việt Nam trở thành cường quốc UAV với doanh thu khoảng 1 tỷ USD vào năm 2029.

Sản phẩm Drone - UAV Hera của Real-Time Robotics Việt Nam có nhiều công nghệ được đánh giá vượt trội. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Rất cần sự đồng hành và hỗ trợ từ Nhà nước

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đã trao đổi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của Công ty Real-Time Robotics Việt Nam liên quan đến cơ chế đặt hàng, chính sách thuế, xuất nhập khẩu, vốn tín dụng…

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đã trao đổi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của Công ty Real-Time Robotics Việt Nam. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, UAV là một trong những sản phẩm công nghệ chiến lược cần được ưu tiên hỗ trợ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh nếu không có sự đồng hành và hỗ trợ từ Nhà nước thì doanh nghiệp công nghệ khó có thể bứt phá về quy mô dù có năng lực và ý tưởng tốt.

“Tôi rất tự hào khi sản phẩm của chúng ta đã đi ra thế giới, vào được những thị trường khó tính nhất và chứng minh được hiệu quả thực tế. Trách nhiệm của chúng ta là phải hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển lớn mạnh hơn. Doanh nghiệp có trí tuệ, có năng lực, có công nghệ, nhưng nguồn lực còn hạn chế. Nếu không có sự đồng hành, hỗ trợ của Nhà nước thì rất khó hình thành những tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng UAV là một trong những sản phẩm công nghệ chiến lược cần được ưu tiên hỗ trợ. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Khoa học - Công nghệ và TP.HCM nghiên cứu áp dụng cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ chiến lược trong Khu Công nghệ cao, như miễn tiền thuê đất xây dựng nhà máy và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay kết hợp với gói hỗ trợ lãi suất, đặt hàng cho doanh nghiệp UAV… Đồng thời, đề nghị Real-Time Robotics trở thành “anh cả” và là  “con chim đầu đàn” về thiết bị bay không người lái.

Phó Thủ tướng: Năm 2026 phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

VOV.VN - Sáng 6/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với đại diện các Bộ, ngành, địa phương về thực hiện Chỉ thị số 05 về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng công nghệ UAV thiết bị bay
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo

VOV.VN - Chiều 15/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Liên kết tạo sức bật cho HTX cạnh tranh toàn cầu

VOV.VN - Tối 10/4, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia hợp tác xã nông nghiệp (11/4/1946 - 11/4/2026), đồng thời trao giải “Ngôi sao hợp tác xã” và “Mai An Tiêm” năm 2026.

Ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

