中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tai nạn liên tiếp giữa 3 xe tải, quốc lộ 14 qua Đồng Nai ùn tắc gần 5km

Thứ Bảy, 16:56, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/5, trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng (Bình Phước cũ), TP. Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn giao thông liên tiếp giữa 3 xe tải khiến 1 người bị thương nặng, giao thông ùn tắc kéo dài gần 5km.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, tài xế Võ Nguyên Huân, 45 tuổi, ngụ TP.HCM điều khiển xe tải bồn biển số 51D-369.91 kéo rơmoóc 51R-328.35, lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ TP.HCM đi tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến khu vực thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng (Bình Phước cũ) thì phát hiện một chiếc xe tải khác bị hư hỏng đang đỗ xe phía trước cùng chiều để sửa chữa, nên đã cho xe vượt qua phần đường bên trái thì xảy ra va chạm với xe tải biển số 61C-367.82 do Trần Thanh Đức, 26 tuôi, ngụ tỉnh Gia Lai điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại.

tai nan lien tiep giua 3 xe tai, quoc lo 14 qua Dong nai un tac gan 5km hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn

Sau cú va chạm, xe tải bồn tiếp tục tông vào xe tải biển số 50-024.95 do Dương Thế Mỹ, 46 tuổi, ngụ TP. Đồng Nai điều khiển đang lưu thông phía sau xe tải 61C-367.82.

Vụ tai nạn khiến phần đầu xe tải 50-024.95 bị biến dạng, tài xế mắc kẹt trong cabin. Người dân địa phương đã phối hợp đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tại hiện trường, cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên quốc lộ 14 ùn tắc nghiêm trọng, dòng xe kéo dài gần 5km trong nhiều giờ.

tai nan lien tiep giua 3 xe tai, quoc lo 14 qua Dong nai un tac gan 5km hinh anh 2
Vụ tai nạn khiến 3 phương tiện bị hư hỏng nặng

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông phụ trách tuyến quốc lộ 14 đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Tag: tai nạn giao thông trên QL14 Bình Phước Đồng Nai xe bồn TP.HCM bị thương nặng ùn tắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM tăng tốc ôn thi vào 10
Học sinh lớp 9 tại TP.HCM tăng tốc ôn thi vào 10

VOV.VN - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, học sinh lớp 9 tại TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập. Thời điểm này, nhiều học sinh dành phần lớn thời gian trong ngày để chuẩn bị cho kỳ thi.

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM tăng tốc ôn thi vào 10

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM tăng tốc ôn thi vào 10

VOV.VN - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, học sinh lớp 9 tại TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập. Thời điểm này, nhiều học sinh dành phần lớn thời gian trong ngày để chuẩn bị cho kỳ thi.

TP.HCM đẩy mạnh hợp tác với EU trong các lĩnh vực chiến lược mới
TP.HCM đẩy mạnh hợp tác với EU trong các lĩnh vực chiến lược mới

VOV.VN - Chương trình kỷ niệm Ngày châu Âu đã diễn ra tại TP.HCM tối ngày 15/5, với sự tham dự của các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Lãnh sự Danh dự các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo thành phố và đông đảo khách mời.

TP.HCM đẩy mạnh hợp tác với EU trong các lĩnh vực chiến lược mới

TP.HCM đẩy mạnh hợp tác với EU trong các lĩnh vực chiến lược mới

VOV.VN - Chương trình kỷ niệm Ngày châu Âu đã diễn ra tại TP.HCM tối ngày 15/5, với sự tham dự của các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Lãnh sự Danh dự các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo thành phố và đông đảo khách mời.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhận thêm hai nhiệm vụ quan trọng
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhận thêm hai nhiệm vụ quan trọng

VOV.VN - TP.HCM vừa kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất và Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm tăng hiệu quả phối hợp xử lý công tác thu hồi đất, giải ngân đầu tư công và triển khai các dự án trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhận thêm hai nhiệm vụ quan trọng

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhận thêm hai nhiệm vụ quan trọng

VOV.VN - TP.HCM vừa kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất và Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm tăng hiệu quả phối hợp xử lý công tác thu hồi đất, giải ngân đầu tư công và triển khai các dự án trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục