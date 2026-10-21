Phú Thọ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Tại lễ phát động, bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái; chung tay chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Mỗi gia đình, mỗi người dân hãy lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp đỡ những người còn khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ - Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp, nghĩa cử nhân ái của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và nhân dân trong công tác chăm lo cho người nghèo thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu rà soát, xác định chính xác đối tượng thụ hưởng, bảo đảm công khai, minh bạch.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu chính quyền các xã, phường cần gần dân, sát dân, nắm chắc hoàn cảnh và nguyên nhân khó khăn của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; rà soát, xác định chính xác đối tượng thụ hưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, không để người cần giúp đỡ bị bỏ sót hoặc chính sách bị lợi dụng. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chính sách; gắn giảm nghèo với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển sinh kế, nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, các dịch vụ thiết yếu. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, kết nối nguồn lực xã hội, tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết thực, hướng về cơ sở...

MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tiếp nhận biểu trưng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và trao thư cảm ơn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Được biết, đến thời điểm này, Ban Tổ chức đã nhận được đăng ký ủng hộ của 870 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, với tổng số tiền gần 39 tỷ đồng; trong đó, 21 tỷ đồng hỗ trợ có địa chỉ cụ thể. Riêng tại chương trình phát động diễn ra sáng nay đã có 52 cơ quan, đơn vị, tổ chức trao biểu trưng ủng hộ.