Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, trong giai đoạn 2024-2026, mặc dù đất nước đạt được nhiều kết quả tích cực, song thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, nhất là các gia đình nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Trong những thời điểm ấy, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, với sự chung tay của Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đồng bào trong, ngoài nước.

Năm 2024, ngay sau bão Yagi, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp nhận hơn 5.300 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Năm 2025, số tiền tiếp nhận để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ đạt hơn 4.150 tỷ đồng, từ hơn 1,4 triệu người dân và hơn 17.000 tổ chức, doanh nghiệp. Trong Chiến dịch Quang Trung năm 2025, sau hơn 45 ngày thực hiện, lực lượng vũ trang và nhân dân đã sửa chữa 34.759 căn nhà bị hư hỏng, xây mới 1.597 căn nhà bị sập cho đồng bào miền Trung.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã huy động gần 12.300 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa và hơn 2,7 triệu ngày công, xây mới, sửa chữa hơn 334.000 căn nhà. Riêng năm 2024, Mặt trận các cấp vận động hơn 7.300 tỷ đồng; cùng nguồn lực ngân sách nhà nước, hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 53.600 căn nhà Đại đoàn kết, giúp hơn 1,86 triệu lượt người được khám, chữa bệnh và hơn 313.000 lượt học sinh, sinh viên tới trường.

Tại chương trình, 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương vì những đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, đây không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những nghĩa cử cao đẹp mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, khơi dậy ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục huy động nguồn lực xã hội cho công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời, chú trọng tạo việc làm, sinh kế, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, quản lý và sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn lực đóng góp.

“Nhân Tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’ năm 2026, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của mình, cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tích cực hưởng ứng, đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động”, bà Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình

Tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 cấp Trung ương, 30 tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ hơn 366 tỷ đồng hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.