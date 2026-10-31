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Phường Cát Lái (TP.HCM) nâng cấp đồng loạt 35 tuyến đường hẻm để người dân vui Tết

Thứ Bảy, 11:17, 31/10/2026
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VOV.VN - Sáng 31/10, phường Cát Lái, TP.HCM khởi công dự án nâng cấp 35 tuyến đường, hẻm giai đoạn 2026–2027, tổng mức đầu tư khoảng 51 tỷ đồng. Dự án dự kiến thi công trong 75 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Ông Đàm Lê Minh Thông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái cho biết, 35 tuyến đường, hẻm thuộc 8 khu phố: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 và 24. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 51 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM bổ sung có mục tiêu cho phường, thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của Thành phố đối với việc phát triển hạ tầng tại cơ sở.

Theo kế hoạch, các nhà thầu sẽ đồng loạt triển khai 9 mũi thi công trên nhiều tuyến đường, hẻm. Các đơn vị huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư, tổ chức tăng ca, tăng kíp, thi công cuốn chiếu để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong 75 ngày đêm, trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

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Ông Đàm Lê Minh Thông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái (ảnh: Hà Khánh)

“Đây là mục tiêu đầy thách thức nhưng không chỉ là yêu cầu về tiến độ xây dựng mà còn là trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đưa nguồn lực ngân sách Thành phố sớm chuyển hóa thành những công trình cụ thể, phục vụ trực tiếp đời sống Nhân dân”, ông Thông khẳng định.

Ông Phạm Văn Lành, Phó Chủ tịch UBND phường Cát Lái cho biết, dự án có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân tại các khu dân cư.

Ông yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, bảo đảm chất lượng, an toàn và hoàn thành trong 75 ngày đêm. Đồng thời, ông đề nghị MTTQ phường và người dân tham gia giám sát; các khu phố vận động người dân di dời vật cản, đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án sớm hoàn thành.

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Lãnh đạo và nhân dân phường Cát Lái thực hiện nghi thức khởi công (ảnh: Hà Khánh)

Các tuyến đường, hẻm này đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Vì vậy, bà con rất vui mừng khi dự án được khởi công và dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

"Nhân dân mong muốn từ lâu lắm rồi, nhưng chỉ có chính quyền địa phương hai cấp mới làm được cùng một lúc 35 tuyến đường như thế này. Đây là một niềm vui, niềm phấn khởi của nhân dân, là ý Đảng lòng dân. Chúng tôi mong muốn làm đúng tiến độ và làm sao để công trình này đưa vào đúng dịp Tết để cho nhân dân phấn khởi và tin tưởng vững vàng hơn", ông Hồ Xuân Sắc, người dân khu phố 10, phường Cát Lái chia sẻ.

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Loạt tuyến đường, hẻm sẽ được nâng cấp khang trang trước Tết Nguyên đán 2027 (ảnh: Hà An)

Được biết, dịp này, nhiều phường ở TP Thủ Đức cũ như Tam Bình, Long Trường cũng như tại các xã phường khác ở TP.HCM như phường Tân Định, Trung Mỹ Tây, Bàn Cờ, Tân Thới Hiệp, xã Củ Chi... cũng triển khai nâng cấp, cải tạo một số tuyến hẻm trên địa bàn phường, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

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Từ rạch Bà Tiếng hồi sinh đến sức bật đầu tư công ở An Lạc (TP.HCM)

VOV.VN - Từ con kênh ô nhiễm thành tuyến đường khang trang, rạch Bà Tiếng là minh chứng cho hiệu quả đầu tư công tại phường An Lạc. Sự đồng thuận của người dân cùng cách điều hành sát sao từng công trình đang giúp địa phương đẩy nhanh giải ngân. Đây là địa phương vừa được TP biểu dương với phần thưởng đặc biệt.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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