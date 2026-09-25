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Phường Vũng Tàu yêu cầu xin lỗi người dân khi giải quyết hồ sơ quá hạn

Thứ Sáu, 16:57, 25/09/2026
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VOV.VN - UBND phường Vũng Tàu, TP.HCM (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) yêu cầu các phòng chuyên môn chủ động tham mưu văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với những hồ sơ thủ tục hành chính dự kiến giải quyết quá hạn.

Theo đó, các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Vũng Tàu phải báo cáo, tham mưu lãnh đạo phường phụ trách lĩnh vực, ký văn bản xin lỗi chậm nhất 1 ngày trước ngày hồ sơ đến hạn. 

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Sau xin lỗi việc hẹn lại ngày trả kết quả không quá 1 lần

Văn bản phải nêu rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn và được gửi đến tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Việc hẹn lại ngày trả kết quả không quá 1 lần.

UBND phường Vũng Tàu giao Trung tâm Phục vụ hành chính công theo dõi, đôn đốc việc tham mưu văn bản xin lỗi; trường hợp thực hiện chưa đúng quy định thì đề nghị ban hành lại hoặc báo cáo Chủ tịch UBND phường để chấn chỉnh.

Lãnh đạo phường cũng yêu cầu các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức liên quan nghiêm túc thực hiện, đồng thời chủ động đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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