6 trường biên giới ở Đà Nẵng: Chỉ định thầu, “trải thảm” vẫn chậm tiến độ

Thứ Ba, 14:47, 28/04/2026
VOV.VN - 6 dự án xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên giới thành phố Đà Nẵng được chỉ định thầu để rút ngắn thủ tục, bố trí nguồn lực lớn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa nhưng nhiều công trình vẫn chậm tiến độ, đặt ra dấu hỏi về năng lực nhà thầu và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

6 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới thành phố Đà Nẵng gồm A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê, La Êê với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, quy mô 141 lớp, phục vụ khoảng 4.800 học sinh. Các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai từ cuối năm 2025, yêu cầu hoàn thành trước 30/8/2026 để kịp năm học mới. Tuy nhiên, nhiều công trình đang thi công chậm trễ, dù mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã đưa gần 250 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng.

 

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp xã Tây Giang có tổng mức đầu tư gần 286 tỷ đồng là dự án rõ nhất về chậm tiến độ. Đây là dự án được chỉ định thầu, do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Đỉnh Việt và Công ty Cổ phần Xây dựng Liên Việt Tiến thi công. Trong 6 dự án, công trình này có nhiều thuận lợi nhất: mặt bằng sạch 100% từ đầu, không vướng giải phóng mặt bằng; vật liệu xây dựng như cát, sỏi được áp dụng cơ chế đặc thù, không thiếu nguồn cung; 45 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng dân quân được huy động hỗ trợ; chính quyền địa phương bố trí chỗ ăn, ở cho công nhân. Thế nhưng, sau một nửa thời gian thi công, khối lượng mới đạt khoảng 25%, chậm gần một tháng so với kế hoạch. Với những điều kiện đặc biệt như vậy, việc chậm tiến độ càng đặt ra nhiều dấu hỏi cần xử lý trách nhiệm cá nhân. Khi cơ chế đã mở, nguồn lực đã có, sự hỗ trợ đã đầy đủ, thì điểm nghẽn thực sự nằm ở đâu? Phải chăng khâu tổ chức thực hiện và điều hành dự án còn nhiều bất cập?

6 truong bien gioi o Da nang chi dinh thau, trai tham van cham tien do hinh anh 1
Công trình đang thi công

Trên công trường, hiện rất ít máy móc, thiếu vắng lực lượng thi công quy mô lớn, chưa đẩy nhanh tiến độ “3 ca, 4 kíp”. Ông Văn Phú Khánh, Chỉ huy trưởng công trình Trường nội trú liên cấp xã Tây Giang, đại diện nhà thầu thi công Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Đỉnh Việt giải thích, tiến độ chậm xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan, như thời tiết mưa gió, điện không ổn định và khó khăn trong vận chuyển vật tư lên vùng núi.

6 truong bien gioi o Da nang chi dinh thau, trai tham van cham tien do hinh anh 2
Công trường Trường nội trú liên cấp xã Tây Giang tiến độ chưa đạt yêu cầu

Liên quan việc thiếu nhân lực, ông Khánh lý giải khu vực trung tâm Đà Nẵng hiện có nhiều công trình cùng triển khai, lao động bị “hút” về khu vực đồng bằng khiến việc huy động công nhân lên công trường miền núi gặp khó, dẫn đến lực lượng thi công chưa đáp ứng yêu cầu: “Về con người thì chúng tôi đang thiếu. Công ty Đỉnh Việt đã thi công rất nhiều dự án trên vùng núi rồi, cũng có kinh nghiệm về vấn đề huy động nhân công. Nhưng thời điểm này nhiều dự án xây dựng quá, cho nên nhân công đang rất thiếu”.

6 truong bien gioi o Da nang chi dinh thau, trai tham van cham tien do hinh anh 3
Dân quân tự vệ được huy động hỗ trợ thi công

Nhà thầu đã có kinh nghiệm thi công miền núi hiểu rõ điều kiện địa bàn nhưng tiến độ vẫn chậm và viện dẫn những lý do "rất quen thuộc". Chưa ai có thể giải thích rõ vì sao một đơn vị như vậy lại được chỉ định thầu cho dự án trọng điểm?

Ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương đã hoàn thành sớm các phần việc, từ đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ vật liệu tại chỗ đến bố trí nơi ăn, ở cho hàng trăm công nhân và lực lượng hỗ trợ. Tuy nhiên, tiến độ thi công chậm khiến địa phương rất lo lắng, sốt ruột, nhất là khi phương án thành lập trường, bố trí hơn 30 lớp với khoảng 1.000 học sinh cùng đội ngũ giáo viên đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng đưa vào hoạt động.

6 truong bien gioi o Da nang chi dinh thau, trai tham van cham tien do hinh anh 4
Nhiều hạng mục tại dự án Trường nội trú liên cấp xã Tây Giang triển khai chậm so với kế hoạch đề ra

“Địa phương rất lo về tiến độ cũng như chất lượng công trình. Năng lực của các đơn vị nhà thầu là do chủ đầu tư lựa chọn. Còn địa phương đã chủ động phối hợp, bảo đảm đầy đủ các điều kiện thuộc trách nhiệm, luôn sẵn sàng và thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất để triển khai dự án. Đến thời điểm này, về phía địa phương không còn vướng mắc gì” - ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho hay.

Về phía chủ đầu tư, ông Lê Trí Nhân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cho biết, tiến độ dự án trường nội trú liên cấp xã Tây Giang đã chậm 25 ngày so với kế hoạch ban đầu. Qua đánh giá thực tế, năng lực nhà thầu “chưa đạt yêu cầu” so với nhiệm vụ đặt ra, buộc chủ đầu tư phải liên tục nhắc nhở, chấn chỉnh. Ông Lê Trí Nhân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng khẳng định: "Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp mạnh để đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm nếu nhà thầu không đáp ứng yêu cầu".

6 truong bien gioi o Da nang chi dinh thau, trai tham van cham tien do hinh anh 5
Dù điều kiện thi công thuận lợi, tiến độ dự án Trường nội trú liên cấp xã Tây Giang vẫn chậm gần một tháng

“Về năng lực nhà thầu, qua đánh giá hiện nay chưa đạt yêu cầu so với nhiệm vụ thực hiện dự án. Ban Quản lý đã có các biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh. Thời gian tới sẽ theo dõi tiến độ hàng tuần; nếu nhà thầu không có giải pháp khắc phục, tiếp tục chậm trễ thì sẽ áp dụng chế tài, kể cả cắt khối lượng để giao cho đơn vị có năng lực hơn”, ông Lê Trí Nhân cho biết thêm.

6 truong bien gioi o Da nang chi dinh thau, trai tham van cham tien do hinh anh 6
Bộ đội Biên phòng tham gia hỗ trợ đơn vị thi công

Khi công trình không kịp đưa vào sử dụng, hệ lụy không chỉ là tiến độ mà còn là hàng nghìn học sinh vùng cao thiếu trường lớp. Thành phố Đà Nẵng tăng cường giám sát tiến độ, yêu cầu cập nhật hàng ngày, lắp camera theo dõi trực tuyến và buộc nhà thầu tổ chức thi công linh hoạt để bù tiến độ. Tuy nhiên, không chỉ nghẽn ở năng lực thi công mà tiến độ một số dự án bị chậm do vướng giải phóng mặt bằng. Ở một số nơi, việc bồi thường, bàn giao mặt bằng chưa dứt điểm, còn xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa cấp xã với chủ đầu tư.

6 truong bien gioi o Da nang chi dinh thau, trai tham van cham tien do hinh anh 7
Công trường ngổn ngang

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các xã biên giới có dự án phải vào cuộc quyết liệt, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, bởi đây là công trình phục vụ trực tiếp đời sống, học tập của học sinh vùng biên. Tiến độ không chỉ là con số, mà còn là thước đo trách nhiệm với người dân và hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư. 

6 truong bien gioi o Da nang chi dinh thau, trai tham van cham tien do hinh anh 8
Nguồn vật liệu xây dựng được bảo đảm đầy đủ cho thi công

“Các công trình trường nội trú liên cấp khu vực biên giới kiên quyết phải hoàn thành dứt điểm trong tháng 8/2026, không chấp nhận bất cứ lý do nào cho sự chậm trễ. Nếu không điều chỉnh kịp thời, tiến độ sẽ đổ vỡ. Với thực tế hiện nay, tiến độ của 6 dự án rất đáng lo ngại, thậm chí hết năm chưa chắc đã hoàn thành”, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

6 truong bien gioi o Da nang chi dinh thau, trai tham van cham tien do hinh anh 9
Công trường Trường nội trú liên cấp xã A Vương được tăng tốc thi công để bù tiến độ

Các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp là những dự án được Trung ương quan tâm, bố trí nguồn lực lớn; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt nhưng hiện vẫn còn nhiều “điểm nghẽn”. Việc triển khai các dự án trọng điểm, từ chủ đầu tư đến địa phương, sở ngành và từng cá nhân liên quan cần được nhìn nhận rõ trách nhiệm, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực thực thi công vụ.

ong_nguyen_manh_hung_pho_bi_thu_thanh_uy_da_nang_thu_2_tu_phai_sang_kiem_tra_tien_do_cong_trinh_truong_pho_thong_noi_tru_lien_cap_tieu_hoc_va_thcs_xa_hung_son.jpg

Đà Nẵng tính phương án huy động công an, quân đội làm 6 trường nội trú vùng biên

VOV.VN - Theo kế hoạch, tại TP Đà Nẵng, 6 dự án trường nội trú vùng biên với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng phải hoàn thành trước 30/8/2026. Tuy nhiên, tiến độ hiện rất chậm. Bí thư Thành ủy yêu cầu tính lại cách thi công theo tinh thần “Chiến dịch Quang Trung”, không để chậm tiến độ vì bất kỳ lý do nào.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: trường nội trú trường nội trú liên cấp vùng biên giới Đà Nẵng giải ngân đầu tư công trường biên giới
Tuyên Quang quyết tâm xây dựng trường nội trú liên cấp đúng tiến độ
Tuyên Quang quyết tâm xây dựng trường nội trú liên cấp đúng tiến độ

VOV.VN - Thực hiện Kết luận số 81 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 298 của Chính phủ, tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt triển khai xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.

Tuyên Quang quyết tâm xây dựng trường nội trú liên cấp đúng tiến độ

Tuyên Quang quyết tâm xây dựng trường nội trú liên cấp đúng tiến độ

VOV.VN - Thực hiện Kết luận số 81 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 298 của Chính phủ, tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt triển khai xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.

Quảng Trị phấn đấu hoàn thành trường nội trú vùng biên phục vụ năm học mới
Quảng Trị phấn đấu hoàn thành trường nội trú vùng biên phục vụ năm học mới

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp ở vùng biên giới. Địa phương này phấn đấu hoàn thành các trường học đã khởi công trong đợt 1 vào trước tháng 8 năm nay để kịp phục vụ dạy học trong năm học mới 2026- 2027.

Quảng Trị phấn đấu hoàn thành trường nội trú vùng biên phục vụ năm học mới

Quảng Trị phấn đấu hoàn thành trường nội trú vùng biên phục vụ năm học mới

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp ở vùng biên giới. Địa phương này phấn đấu hoàn thành các trường học đã khởi công trong đợt 1 vào trước tháng 8 năm nay để kịp phục vụ dạy học trong năm học mới 2026- 2027.

Gần 250 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường nội trú các xã biên giới Đà Nẵng
Gần 250 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường nội trú các xã biên giới Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (6/4), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố.

Gần 250 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường nội trú các xã biên giới Đà Nẵng

Gần 250 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường nội trú các xã biên giới Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (6/4), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố.

Đồng loạt khởi công các trường nội trú tại khu vực biên giới đất liền
Đồng loạt khởi công các trường nội trú tại khu vực biên giới đất liền

VOV.VN - Sáng 19/3, Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026 diễn ra tại 121 điểm trường.

Đồng loạt khởi công các trường nội trú tại khu vực biên giới đất liền

Đồng loạt khởi công các trường nội trú tại khu vực biên giới đất liền

VOV.VN - Sáng 19/3, Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026 diễn ra tại 121 điểm trường.

