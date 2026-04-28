6 trường biên giới ở Đà Nẵng: Chỉ định thầu, “trải thảm” vẫn chậm tiến độ

6 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới thành phố Đà Nẵng gồm A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê, La Êê với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, quy mô 141 lớp, phục vụ khoảng 4.800 học sinh. Các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai từ cuối năm 2025, yêu cầu hoàn thành trước 30/8/2026 để kịp năm học mới. Tuy nhiên, nhiều công trình đang thi công chậm trễ, dù mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã đưa gần 250 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp xã Tây Giang có tổng mức đầu tư gần 286 tỷ đồng là dự án rõ nhất về chậm tiến độ. Đây là dự án được chỉ định thầu, do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Đỉnh Việt và Công ty Cổ phần Xây dựng Liên Việt Tiến thi công. Trong 6 dự án, công trình này có nhiều thuận lợi nhất: mặt bằng sạch 100% từ đầu, không vướng giải phóng mặt bằng; vật liệu xây dựng như cát, sỏi được áp dụng cơ chế đặc thù, không thiếu nguồn cung; 45 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng dân quân được huy động hỗ trợ; chính quyền địa phương bố trí chỗ ăn, ở cho công nhân. Thế nhưng, sau một nửa thời gian thi công, khối lượng mới đạt khoảng 25%, chậm gần một tháng so với kế hoạch. Với những điều kiện đặc biệt như vậy, việc chậm tiến độ càng đặt ra nhiều dấu hỏi cần xử lý trách nhiệm cá nhân. Khi cơ chế đã mở, nguồn lực đã có, sự hỗ trợ đã đầy đủ, thì điểm nghẽn thực sự nằm ở đâu? Phải chăng khâu tổ chức thực hiện và điều hành dự án còn nhiều bất cập?

Trên công trường, hiện rất ít máy móc, thiếu vắng lực lượng thi công quy mô lớn, chưa đẩy nhanh tiến độ “3 ca, 4 kíp”. Ông Văn Phú Khánh, Chỉ huy trưởng công trình Trường nội trú liên cấp xã Tây Giang, đại diện nhà thầu thi công Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Đỉnh Việt giải thích, tiến độ chậm xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan, như thời tiết mưa gió, điện không ổn định và khó khăn trong vận chuyển vật tư lên vùng núi.

Công trường Trường nội trú liên cấp xã Tây Giang tiến độ chưa đạt yêu cầu

Liên quan việc thiếu nhân lực, ông Khánh lý giải khu vực trung tâm Đà Nẵng hiện có nhiều công trình cùng triển khai, lao động bị “hút” về khu vực đồng bằng khiến việc huy động công nhân lên công trường miền núi gặp khó, dẫn đến lực lượng thi công chưa đáp ứng yêu cầu: “Về con người thì chúng tôi đang thiếu. Công ty Đỉnh Việt đã thi công rất nhiều dự án trên vùng núi rồi, cũng có kinh nghiệm về vấn đề huy động nhân công. Nhưng thời điểm này nhiều dự án xây dựng quá, cho nên nhân công đang rất thiếu”.

Dân quân tự vệ được huy động hỗ trợ thi công

Nhà thầu đã có kinh nghiệm thi công miền núi hiểu rõ điều kiện địa bàn nhưng tiến độ vẫn chậm và viện dẫn những lý do "rất quen thuộc". Chưa ai có thể giải thích rõ vì sao một đơn vị như vậy lại được chỉ định thầu cho dự án trọng điểm?

Ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương đã hoàn thành sớm các phần việc, từ đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ vật liệu tại chỗ đến bố trí nơi ăn, ở cho hàng trăm công nhân và lực lượng hỗ trợ. Tuy nhiên, tiến độ thi công chậm khiến địa phương rất lo lắng, sốt ruột, nhất là khi phương án thành lập trường, bố trí hơn 30 lớp với khoảng 1.000 học sinh cùng đội ngũ giáo viên đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng đưa vào hoạt động.

Nhiều hạng mục tại dự án Trường nội trú liên cấp xã Tây Giang triển khai chậm so với kế hoạch đề ra

“Địa phương rất lo về tiến độ cũng như chất lượng công trình. Năng lực của các đơn vị nhà thầu là do chủ đầu tư lựa chọn. Còn địa phương đã chủ động phối hợp, bảo đảm đầy đủ các điều kiện thuộc trách nhiệm, luôn sẵn sàng và thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất để triển khai dự án. Đến thời điểm này, về phía địa phương không còn vướng mắc gì” - ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho hay.

Về phía chủ đầu tư, ông Lê Trí Nhân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cho biết, tiến độ dự án trường nội trú liên cấp xã Tây Giang đã chậm 25 ngày so với kế hoạch ban đầu. Qua đánh giá thực tế, năng lực nhà thầu “chưa đạt yêu cầu” so với nhiệm vụ đặt ra, buộc chủ đầu tư phải liên tục nhắc nhở, chấn chỉnh. Ông Lê Trí Nhân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng khẳng định: "Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp mạnh để đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm nếu nhà thầu không đáp ứng yêu cầu".

Dù điều kiện thi công thuận lợi, tiến độ dự án Trường nội trú liên cấp xã Tây Giang vẫn chậm gần một tháng

“Về năng lực nhà thầu, qua đánh giá hiện nay chưa đạt yêu cầu so với nhiệm vụ thực hiện dự án. Ban Quản lý đã có các biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh. Thời gian tới sẽ theo dõi tiến độ hàng tuần; nếu nhà thầu không có giải pháp khắc phục, tiếp tục chậm trễ thì sẽ áp dụng chế tài, kể cả cắt khối lượng để giao cho đơn vị có năng lực hơn”, ông Lê Trí Nhân cho biết thêm.

Bộ đội Biên phòng tham gia hỗ trợ đơn vị thi công

Khi công trình không kịp đưa vào sử dụng, hệ lụy không chỉ là tiến độ mà còn là hàng nghìn học sinh vùng cao thiếu trường lớp. Thành phố Đà Nẵng tăng cường giám sát tiến độ, yêu cầu cập nhật hàng ngày, lắp camera theo dõi trực tuyến và buộc nhà thầu tổ chức thi công linh hoạt để bù tiến độ. Tuy nhiên, không chỉ nghẽn ở năng lực thi công mà tiến độ một số dự án bị chậm do vướng giải phóng mặt bằng. Ở một số nơi, việc bồi thường, bàn giao mặt bằng chưa dứt điểm, còn xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa cấp xã với chủ đầu tư.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các xã biên giới có dự án phải vào cuộc quyết liệt, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, bởi đây là công trình phục vụ trực tiếp đời sống, học tập của học sinh vùng biên. Tiến độ không chỉ là con số, mà còn là thước đo trách nhiệm với người dân và hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.

Nguồn vật liệu xây dựng được bảo đảm đầy đủ cho thi công

“Các công trình trường nội trú liên cấp khu vực biên giới kiên quyết phải hoàn thành dứt điểm trong tháng 8/2026, không chấp nhận bất cứ lý do nào cho sự chậm trễ. Nếu không điều chỉnh kịp thời, tiến độ sẽ đổ vỡ. Với thực tế hiện nay, tiến độ của 6 dự án rất đáng lo ngại, thậm chí hết năm chưa chắc đã hoàn thành”, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Công trường Trường nội trú liên cấp xã A Vương được tăng tốc thi công để bù tiến độ

Các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp là những dự án được Trung ương quan tâm, bố trí nguồn lực lớn; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt nhưng hiện vẫn còn nhiều “điểm nghẽn”. Việc triển khai các dự án trọng điểm, từ chủ đầu tư đến địa phương, sở ngành và từng cá nhân liên quan cần được nhìn nhận rõ trách nhiệm, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực thực thi công vụ.