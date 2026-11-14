Quân y đảo Phan Vinh A cấp cứu ngư dân bị cá kìm đâm xuyên ngực

Khoảng 8h ngày 14/11, bệnh nhân được đưa vào đảo trong tình trạng đau tức ngực, mệt mỏi, khó thở nhẹ. Theo các ngư dân, tai nạn xảy ra hơn 3 giờ trước đó. Anh Tiển bị cá kìm đâm vào thành ngực trái, sau đó đau dữ dội, chảy máu và ngất đi.

Ngư dân được theo dõi tận tình tại bệnh xá đảo

Qua thăm khám, siêu âm và chụp X-quang, các y, bác sĩ xác định bệnh nhân bị vết thương ngực hở, tràn máu khoang màng phổi trái. Bệnh xá đã khẩn trương truyền dịch, bất động, sử dụng kháng sinh, cầm máu và khâu vết thương; đồng thời theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175 để thống nhất phương án điều trị tiếp theo.

Bác sĩ thăm khám cho ngư dân

Việc kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng quân y Hải quân tại Trường Sa, góp phần chăm sóc sức khỏe, tạo điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.