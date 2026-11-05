Đưa ngư dân đau bụng dữ dội trên biển đi cấp cứu

Lúc 14h30 ngày 4/11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo từ tàu cá ĐNa-90778.TS có thuyền viên trên tàu cá bị đau bụng dữ dội khi đang khai thác hải sản trên biển. Nạn nhân là ông Hà Nhưng, 56 tuổi, trú tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ tiếp cận tàu cá đưa ngư dân vào bờ cấp cứu

Đồn Biên phòng Nhật Lệ duy trì liên lạc với tàu cá, quân y đơn vị cũng kết nối trực tuyến để hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu. Chỉ huy Đồn cũng huy động lực lượng, phương tiện tổ chức sẵn sàng chuyển tiếp bệnh nhân khi tàu vào gần bờ.

Đến 21 giờ cùng ngày, tổ cứu hộ cùng 1 thuyền đánh cá của ngư dân đã tiếp cận tàu cá, đưa người bị nạn vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định nạn nhân bị thủng dạ dày. Sau khi được phẫu thuật kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện được điều trị hồi phục tích cực, các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.