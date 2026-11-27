Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, địa phương đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, hỗ trợ Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh nước hồ Thới Lới tràn bờ, nhiều khu vực trên đảo cùng lúc bị ngập cục bộ, anh Nguyễn Gia Cần, người dân Đặc khu Lý Sơn không khỏi bất ngờ trước trận mưa lớn. Anh cho hay, nước hồ chứa dâng cao, tràn xuống các khu dân cư, đồng ruộng và tuyến giao thông thấp trũng. Có nơi ngập sâu đến 1,5m, dòng chảy xiết cuốn theo bùn đất, gây mất an toàn cho người và phương tiện.

Các lực lượng khẩn trương khôi phục giao thông.

Hồ Thới Lới nằm trong miệng núi lửa trên đỉnh núi, phía đông đảo Lớn. Công trình được xây dựng các đây hơn 15 năm, dung tích khoảng 270.000m³, phục vụ tưới cho khoảng 60ha đất nông nghiệp trên đảo. Trận mưa lớn khiến hồ đạt đỉnh, nước tràn bờ, gây ngập một số khu dân cư và diện tích sản xuất.

Theo báo cáo của UBND Đặc khu Lý Sơn, mưa lớn không gây thiệt hại về người, phương tiện tàu thuyền và lồng bè. Tuy nhiên, đất đá bồi lấp khoảng 3km kênh mương, 1km đường giao thông; nhiều khu vực canh tác bị ngập úng, sạt lở. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng ước khoảng 120ha, chủ yếu là hành, tỏi vụ Đông Xuân. Riêng khu dân cư số 3, thôn Đông, xã An Hải, có khoảng 40 hộ bị ngập nhà, có vị trí đến 1,5m. Tại khu vực Xóm Cầu, đoạn đường liên thôn từ Tiểu đoàn Hỗn hợp Lý Sơn đến ngã tư trước trụ sở UBND xã An Hải cũ bị ngập sâu. Nước chảy xiết, bùn đất phủ mặt đường, gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân qua lại.

Trước tình hình đó, UBND Đặc khu Lý Sơn khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế, họp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Đặc khu, triển khai các biện pháp ứng phó theo Công văn số 12384 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới. UBND Đặc khu yêu cầu các lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì nghiêm chế độ trực, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Đối với những hộ dân có nhà bị ngập, chính quyền vận động di chuyển đến nơi ở kiên cố, an toàn; đồng thời hỗ trợ vận chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại.

Lực lượng chức năng Đặc khu Lý Sơn dầm mình trong mưa hỗ trợ bà con.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến từng thôn, vận động người dân gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và hoa màu; tập trung khai thông dòng chảy tại các khu vực đồng trũng, thường xuyên ngập úng như: Khu vực 773, khu dân cư số 3. Tổ xung kích các cấp được đặt trong trạng thái sẵn sàng, chủ động huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ngay khi xảy ra sự cố, Ban CHQS Đặc khu Lý Sơn huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ và dân quân phối hợp với Công an cùng các lực lượng tại chỗ khẩn trương dọn đất đá, khơi thông cống rãnh, khắc phục các điểm ách tắc giao thông. Đại úy Lê Đình Chinh - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Đặc khu cho biết: Nhiều tuyến đường có hệ thống cống, rãnh bị ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng đã tổ chức cảnh báo người dân hạn chế qua lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời, phối hợp khơi thông dòng chảy, giải phóng các tuyến đường và hỗ trợ Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Lý Sơn cho biết, địa phương đang khẩn trương khơi thông hệ thống kênh mương tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng, hạn chế nước dồn vào nhà dân và đồng ruộng. Các hộ nằm trong vùng nguy hiểm cũng được rà soát, sẵn sàng phương án di dời nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Ngoài Lý Sơn, đợt mưa lớn những ngày qua (từ ngày 25 - 27/11) đã gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thống kê sơ bộ, tại xã Vạn Tường, nước chảy tràn qua đoạn đường nối hai thôn Thượng Hòa và Phú Long, tạo dòng chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, cảnh báo và hướng dẫn người dân di chuyển theo tuyến đường khác.

Ở xã Đông Sơn, mưa lớn làm ngập một số tuyến đường liên thôn, sạt lở đất tại thôn Định Tân và các tuyến đường từ Định Tân đi Phú Quý, Châu Thuận Nông. Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, gây ngập một số đoạn đường thuộc tổ dân phố Phổ Minh. Lực lượng chức năng đã cảnh báo, chốt chặn, hướng dẫn người và phương tiện qua lại, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Tại xã Bình Sơn, nhiều tuyến đường thuộc thôn Vĩnh Xuân, Bình Hội và tổ dân phố Bình Thới bị ngập. Các vị trí ngập sâu được cảnh báo lưu thông, phòng ngừa tai nạn.

Trước dự báo mưa lớn còn diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông. Lực lượng, phương tiện được chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm khả năng cơ động hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xảy ra.

Nhiều tuyến đường bị vùi lấp đất đá.

Từ thực tế ứng phó tại Lý Sơn và các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, có thể thấy công tác phòng, chống thiên tai đang được triển khai theo hướng chủ động, sát địa bàn, sát tình huống. Việc phát hiện sớm điểm nguy cơ, tổ chức cảnh báo, chốt chặn, khơi thông dòng chảy và chuẩn bị lực lượng cứu hộ, cứu nạn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Mưa lũ vẫn còn diễn biến khó lường. Với tinh thần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung cao trong phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn cho Nhân dân.