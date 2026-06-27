Quảng Ngãi mở sinh kế bền vững cho đồng bào Xơ Đăng

Những hố đất được đào sẵn trên triền đồi nhà ông A Đúy, ở thôn Ngọc Leng, lần lượt được lấp đầy bằng những bầu cà phê giống. Người chuyển cây, người đặt cây xuống hố, người vun đất rồi tưới nước. Chỉ trong vài giờ, mảnh vườn trước đây chủ yếu trồng cây sắn đã khoác lên màu xanh mới. Gần 9 sào đất của gia đình nhiều năm chỉ trồng sắn, thu nhập bấp bênh. Muốn chuyển sang cây cà phê nhưng tiền mua giống và thuê nhân công quá lớn. Ông A Đúy nói, lần này, cây giống được cấp miễn phí, việc trồng cũng có cán bộ và lực lượng địa phương hỗ trợ tận nơi, giúp gia đình có thêm động lực để bắt đầu một hướng làm ăn mới.

Ông A Đúy cho biết thêm: "Việc được hỗ trợ cây giống cà phê giúp gia đình giảm bớt chi phí đầu tư ban đầu và có điều kiện mở rộng diện tích sản xuất. Gia đình tôi kỳ vọng cây cà phê sẽ phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định".

Khu vực rẫy cà phê của người dân ở xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi

Không chỉ riêng gia đình ông A Đúy, hàng chục hộ dân thuộc diện người cao tuổi, người khuyết tật, hộ neo đơn ở Tu Mơ Rông cũng được ưu tiên hỗ trợ trong đợt triển khai đầu tiên. Đằng sau hơn 1 triệu cây giống là một cách làm khá đặc biệt. Thay vì sử dụng kinh phí mua hoa chúc mừng các sự kiện, xã phát động mô hình "Đại hội không hoa", vận động nguồn lực xã hội hóa để mua hạt giống, tổ chức ươm và chăm sóc cây giống, rồi cấp phát miễn phí cho người dân. Những bó hoa chúc mừng đã được thay bằng những cây cà phê non, mang theo hy vọng về một sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông

Từ nay đến hết tháng 7, xã Tu Mơ Rông phấn đấu hoàn thành việc cấp phát và hỗ trợ người dân trồng hơn 1 triệu cây cà phê trên diện tích khoảng 200ha. Mục tiêu không chỉ là tăng diện tích cây trồng mà còn từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, tạo nền tảng để phát triển cà phê theo chuỗi giá trị.

Hỗ trợ đưa cây giống cà phê vào khu vực trồng

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông cho biết, hơn 1 triệu cây cà phê được trồng trong năm nay mới là bước khởi đầu. Giai đoạn 2026-2030, địa phương đặt mục tiêu hỗ trợ người dân trồng mới 1.000ha cà phê; Phấn đấu đến năm 2030, tổng diện tích cà phê toàn xã dự kiến đạt khoảng 1.588ha, hướng tới mục tiêu mỗi hộ dân có ít nhất 1ha cà phê để phát triển kinh tế hộ gia đình. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã Tu Mơ Rông tiếp tục duy trì chương trình cấp giống miễn phí, đầu tư hệ thống thủy lợi, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm và thu hút đầu tư chế biến sâu. Xa hơn là xây dựng vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, từng bước hình thành thương hiệu cà phê đặc sản Tu Mơ Rông.

Đoàn viên thanh niên và dân quân xã Tu Mơ Rông hỗ trợ vận chuyển phân bón vào tận khu vực trồng cà phê của người dân

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông cho biết thêm, nếu được chăm sóc tốt và có đầu ra ổn định thì hơn 1 triệu cây cà phê sẽ không chỉ phủ xanh những sườn đồi mà còn mở ra cơ hội đổi thay sinh kế cho hàng nghìn hộ đồng bào Xơ Đăng, từng bước đưa cà phê trở thành cây trồng chủ lực trên vùng đất này.

"Đảng ủy xã Tu Mơ Rông đã xây dựng đề án xây dựng cà phê đặc sản Tu Mơ Rông. Trên cơ sở đó, chúng tôi hướng dẫn người dân tiến hành trồng, chăm sóc, đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng mã vùng trồng, đồng thời liên hệ với các doanh nghiệp, hợp tác xã để liên doanh với người dân, tạo ra đặc sản của xã Tu Mơ Rông, đảm bảo thương hiệu cà phê Tu Mơ Rông sẽ tiến ra thị trường một cách chắc chắn nhất", ông Võ Trung Mạnh cho hay.