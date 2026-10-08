Quảng Ngãi khởi công cầu Trà Khúc 1, yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ



Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt, không để công trường chờ thủ tục, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công nhưng không đánh đổi chất lượng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Cầu Trà Khúc 1

Cầu Trà Khúc 1 mới có tổng chiều dài tuyến chính gần 830m, trong đó cầu chính dài hơn 577m, rộng 28m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Cầu được thiết kế dạng cầu dây võng tự neo, với hình tượng 3 vòng thép nối tiếp nhau gợi hình ảnh bờ xe nước trên sông Trà Khúc.

Công trình được đầu tư xây dựng đồng bộ các tuyến đường kết nối, nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, kè sông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi thông tin về dự án cầu Trà Khúc 1

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, gói thầu thi công xây dựng công trình có giá trúng thầu hơn 2.043 tỷ đồng. Liên danh 4 nhà thầu được lựa chọn thực hiện dự án.

Cầu Trà Khúc 1 hiện hữu được xây dựng từ năm 1964, đến nay đã hơn 60 năm. Theo ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cây cầu đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân nhưng hiện xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu giao thông và phát triển đô thị. Cầu Trà Khúc 1 mới khởi công xây dựng không chỉ giải quyết yêu cầu giao thông mà còn mở rộng không gian đô thị, tạo trục cảnh quan hai bờ sông Trà Khúc và trở thành một trong những biểu tượng mới của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư. Trong tháng 10 phải trình UBND tỉnh tiến độ chi tiết từng hạng mục và kế hoạch giải ngân; hàng tháng báo cáo cụ thể khối lượng giải ngân, nhân lực, thiết bị trên công trường.

Tỉnh cũng yêu cầu nhà thầu huy động đủ nhân lực, máy móc, thiết bị ngay sau lễ khởi công, tổ chức nhiều mũi thi công, triển khai đồng loạt trên công trường. Do công trình có kết cấu thép lớn, thi công trên sông trong mùa mưa lũ, các đơn vị phải kiểm soát chặt chất lượng vật liệu, kết cấu thép, kết cấu cáp và có phương án phòng, chống lũ cho từng giai đoạn.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ khởi công

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, nếu nhà thầu triển khai chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan sẽ xem xét thay thế theo hợp đồng đã ký. Các sở, ngành và địa phương liên quan phải bảo đảm nguồn vật liệu, bố trí vốn, giải quyết thủ tục, hoàn thành bàn giao mặt bằng, tổ chức phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

“Với tinh thần chung là phải bảo đảm nguyên tắc 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Với phương châm vượt nắng, thắng mưa để hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra. Cơ quan nào làm chậm công trình, người đứng đầu cơ quan đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Ngãi về tiến độ triển khai thực hiện dự án”, ông Nguyễn Đức Tâm nêu rõ.

Khởi công xây dựng cầu Trà Khúc 1

Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư 2.199 tỷ đồng của dự án được giải ngân trong 18 tháng tới. Cùng với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch hai bên sông Trà Khúc, công trình được kỳ vọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.