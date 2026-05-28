Quảng Ngãi thử nghiệm phần mềm KPI đánh giá cán bộ, công chức

Theo kế hoạch, việc triển khai phần mềm KPI nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, theo dõi, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc đánh giá thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, định lượng, xuyên suốt, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc làm căn cứ chủ yếu.

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, cảm tính, nể nang, thiếu cơ sở định lượng; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ.

Theo kế hoạch, hệ thống phần mềm KPI sẽ được triển khai thử nghiệm tại tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng gồm toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Giải quyết thủ tục hành chính ở tỉnh Quảng Ngãi.

Từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/12/2026, các cơ quan, đơn vị sẽ chuẩn bị điều kiện cần thiết và đưa phần mềm vào sử dụng thử nghiệm. Dự kiến trong tháng 12/2026, tỉnh sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai để đề xuất áp dụng chính thức trong toàn tỉnh vào Quý I/2027.

Theo kế hoạch, trước ngày 10/6/2026, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành việc rà soát, ban hành danh mục sản phẩm, công việc; xây dựng định mức công việc, bộ tiêu chí đánh giá theo từng vị trí việc làm, ngành, lĩnh vực và địa phương.

Trước ngày 15/6/2026, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ cùng đơn vị hỗ trợ triển khai sẽ hoàn thành cài đặt, cấu hình hệ thống, phân quyền tài khoản và tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm. Việc sử dụng thử nghiệm phần mềm KPI bắt đầu từ ngày 15/6/2026.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi được giao chủ trì hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá; định kỳ theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì bảo đảm kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật và tham mưu sơ kết, đánh giá kết quả thử nghiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị VNPT Quảng Ngãi báo cáo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hỗ trợ miễn phí toàn bộ chi phí hạ tầng kỹ thuật, bảo mật, nhân sự kỹ thuật và bản quyền phần mềm trong suốt thời gian triển khai thử nghiệm hệ thống KPI.