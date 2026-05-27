  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quảng Ngãi gắn đánh giá cán bộ với kết quả thực hiện tăng trưởng kinh tế

Thứ Tư, 22:48, 27/05/2026
VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; lấy kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP, giải ngân vốn đầu tư công... làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Chiều 27/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 và triển khai một số nội dung liên quan đến đánh giá cán bộ theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, những tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng; thương mại, dịch vụ, xuất khẩu và du lịch có nhiều tín hiệu khả quan; thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực.

UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng đạt kết quả khả quan như: Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm ước tăng 8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 61 nghìn tỷ đồng, tăng 15%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,66 tỷ USD, tăng 30%; du lịch đón khoảng 3,225 triệu lượt khách, tăng gần gấp rưỡi.

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP quý I vẫn chưa đạt kịch bản đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và thủ tục đất đai ở một số dự án còn kéo dài.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố. Kết quả PCI năm 2025 của Quảng Ngãi vẫn thuộc nhóm chất lượng điều hành thấp; nhiều chỉ số thành phần giảm sâu, nhất là các chỉ số về tính minh bạch, chi phí không chính thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng năm 2026. Các chủ đầu tư phải rà soát tiến độ từng dự án; khẩn trương nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; chủ động xử lý các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, đất đai và môi trường.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; lấy kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện Chỉ số PCI và các nhiệm vụ trọng tâm khác làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

“Con số đặt ra hoặc các nội dung liên quan đã được phân tích rất kỹ trong các hội nghị kinh tế - xã hội hằng tháng. Nhưng hiện nay, xu thế ngày càng khó khăn nếu chúng ta không tập trung cao độ. Đặc biệt, chỉ tiêu đầu tư công là chỉ tiêu gắn với khó khăn trong giải ngân của các địa phương. Với địa phương như chúng ta, khó khăn về thu tiền sử dụng đất càng cần phải trao đổi, thảo luận thường xuyên để tìm ra giải pháp tháo gỡ. Cả 96 xã, phường, đặc khu cũng phải hòa mình trong dòng chảy, nhiệt huyết và khát vọng phát triển của tỉnh thì mới thành công được”, ông Nguyễn Hoàng Giang nói.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Ngãi Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đánh giá cán bộ tăng trưởng kinh tế
Tin liên quan

Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026: Trải nghiệm "bản giao hưởng" đa sắc màu

VOV.VN - Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026 sẽ diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 6/2026 tại nhiều địa phương trong tỉnh, với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, kết nối không gian biển đảo – đồng bằng – núi rừng.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã đầu tiên ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngày 25/5, UBND xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã và các quyết định về công tác cán bộ. Đây là địa phương đầu tiên của Quảng Ngãi thành lập BQL dự án Đầu tư xây dựng cấp xã, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển quỹ đất trên địa bàn.

Quảng Ngãi yêu cầu cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng

VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính và nguồn vật liệu xây dựng, bảo đảm tiến độ thi công các dự án trước mùa mưa.

Quảng Ngãi chống khai thác IUU theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi siết chặt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), yêu cầu các địa phương thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Quảng Ngãi quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

VOV.VN - Từ ngày 1/7/2026, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ bị xem xét điều chuyển công tác nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính.

