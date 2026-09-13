Sơn La: Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Yên Châu

Sáng nay đã diễn ra lễ truy điệu liệt sỹ tại xã Chiềng Hặc. Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Yên Châu trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Yên Châu.

Trước đó, từ nguồn tin của nhân dân bản Hua Đán, xã Chiềng Hặc về việc một chiến sĩ được bộ đội an táng trong những năm kháng chiến, ngày 11/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La đã tổ chức đào tìm, quy tập được 1 bộ hài cốt kèm di vật gồm 3 cúc áo và nhiều mảnh đạn ở vùng đầu, lưng. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN xác định danh tính.

Lãnh đạo các ban đảng và Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La dâng hương tại buổi lễ.

Do chưa xác định được danh tính, quê quán, đơn vị và thời điểm hy sinh, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Yên Châu trong thời gian chờ kết quả giám định.