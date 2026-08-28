Truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Câu Nhi (Quảng Trị)
VOV.VN - Sáng nay (28/8), tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Trong không khí thiêng liêng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, cựu chiến binh Sư đoàn 308, thân nhân các anh hùng liệt sĩ cùng nhân dân địa phương đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt sâu sắc của tỉnh Quảng Trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.
Sau gần 2 tháng bền bỉ tìm kiếm, quy tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất, 13 hài cốt liệt sĩ đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực Câu Nhi.
Sau Hội thảo xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng), Đội 584 và 589 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ. Từ ngày 10/7 – 25/7, từ các vị trí được xác định, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 13 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật.
Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các nhân chứng hiện nay, các cựu chiến binh, đã thực hiện tập trung nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, mệnh lệnh từ trái tim các chiến sĩ, từ trái tim của chúng ta vào việc tìm kiếm được các anh hùng liệt sĩ đang nằm lại dưới lòng đất, để chúng ta đưa về nghĩa trang liệt sĩ, để nhân dân đến hương khói, thờ phụng các anh”.
Khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị là nơi hy sinh của các chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 trong trận đánh rạng sáng ngày 26/5/1972. Khu vực này được xác định tồn tại các hố chôn cất tập thể, hài cốt cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình chiến đấu tại khu vực. Hội thảo vừa qua đã xác định số lượng bộ đội của Đại đội 9 tham gia trận đánh khoảng 110 người, trong đó 93 người không trở về. Từ năm 1992 đến năm 2025, đã tìm thấy 29 hài cốt liệt sĩ, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hải Lăng.