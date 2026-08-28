English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Câu Nhi (Quảng Trị)

Thứ Sáu, 15:20, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (28/8), tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

 

Trong không khí thiêng liêng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, cựu chiến binh Sư đoàn 308, thân nhân các anh hùng liệt sĩ cùng nhân dân địa phương đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

truy dieu va an tang 13 hai cot liet si duoc tim thay tai cau nhi quang tri hinh anh 1
Các đại biểu dành phút mặc niệm, tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt sâu sắc của tỉnh Quảng Trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.

truy dieu va an tang 13 hai cot liet si duoc tim thay tai cau nhi quang tri hinh anh 2
Lễ viếng và truy điệu 13 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực Câu Nhi

Sau gần 2 tháng bền bỉ tìm kiếm, quy tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất, 13 hài cốt liệt sĩ đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực Câu Nhi. 

truy dieu va an tang 13 hai cot liet si duoc tim thay tai cau nhi quang tri hinh anh 3
Cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Trị tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ

Sau Hội thảo xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng), Đội 584 và 589 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ. Từ ngày 10/7 – 25/7, từ các vị trí được xác định, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 13 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật.

truy dieu va an tang 13 hai cot liet si duoc tim thay tai cau nhi quang tri hinh anh 4
13 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Câu Nhi trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các nhân chứng hiện nay, các cựu chiến binh, đã thực hiện tập trung nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, mệnh lệnh từ trái tim các chiến sĩ, từ trái tim của chúng ta vào việc tìm kiếm được các anh hùng liệt sĩ đang nằm lại dưới lòng đất, để chúng ta đưa về nghĩa trang liệt sĩ, để nhân dân đến hương khói, thờ phụng các anh”.

truy dieu va an tang 13 hai cot liet si duoc tim thay tai cau nhi quang tri hinh anh 5
Tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị là nơi hy sinh của các chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 trong trận đánh rạng sáng ngày 26/5/1972. Khu vực này được xác định tồn tại các hố chôn cất tập thể, hài cốt cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình chiến đấu tại khu vực. Hội thảo vừa qua đã xác định số lượng bộ đội của Đại đội 9 tham gia trận đánh khoảng 110 người, trong đó 93 người không trở về. Từ năm 1992 đến năm 2025, đã tìm thấy 29 hài cốt liệt sĩ, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hải Lăng.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi
Quảng Trị tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị (CHQS) vừa phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Như vậy, sau nhiều ngày mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Quảng Trị tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

Quảng Trị tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị (CHQS) vừa phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Như vậy, sau nhiều ngày mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Đã tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị
Đã tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị

VOV.VN - Đến nay lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Đây là khu vực từng diễn ra trận chiến đấu ác liệt vào tháng 5/1972 và được xác định còn nhiều thông tin, dấu tích liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ.

Đã tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị

Đã tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị

VOV.VN - Đến nay lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Đây là khu vực từng diễn ra trận chiến đấu ác liệt vào tháng 5/1972 và được xác định còn nhiều thông tin, dấu tích liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ.

Tìm thấy thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, Quảng Trị
Tìm thấy thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, Quảng Trị

VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ.

Tìm thấy thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, Quảng Trị

Tìm thấy thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, Quảng Trị

VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ.

Phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị
Phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 20/7, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trước đây).

Phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị

Phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 20/7, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trước đây).

Khoảng 60 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị
Khoảng 60 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 6/7, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra, khảo sát thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ). Hiện tại khu vực này còn khoảng 60 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Khoảng 60 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị

Khoảng 60 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 6/7, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra, khảo sát thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ). Hiện tại khu vực này còn khoảng 60 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Radar xuyên đất phát hiện tín hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ ở Câu Nhi, Quảng Trị
Radar xuyên đất phát hiện tín hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ ở Câu Nhi, Quảng Trị

VOV.VN - Qua khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Đoàn công tác Quân khu 4 ghi nhận nhiều nguồn thông tin mới về hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, công nghệ radar xuyên đất đã phát hiện thêm các tín hiệu, tạo cơ sở để mở rộng tìm kiếm liệt sĩ trong thời gian tới.

Radar xuyên đất phát hiện tín hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ ở Câu Nhi, Quảng Trị

Radar xuyên đất phát hiện tín hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ ở Câu Nhi, Quảng Trị

VOV.VN - Qua khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Đoàn công tác Quân khu 4 ghi nhận nhiều nguồn thông tin mới về hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, công nghệ radar xuyên đất đã phát hiện thêm các tín hiệu, tạo cơ sở để mở rộng tìm kiếm liệt sĩ trong thời gian tới.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục