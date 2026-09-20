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Nam sinh lớp 10 ở Quảng Trị bị lũ cuốn mất tích khi đi vớt củi

Chủ Nhật, 21:16, 20/09/2026
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VOV.VN - Tối 20/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phối hợp với người dân địa phương, các đội thợ lặn khẩn trương tìm kiếm một nam sinh lớp 10 bị nước lũ cuốn trôi mất tích tại khu vực suối Vực Trô, thôn Khe Gát, xã Phong Nha tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).

Nạn nhân mất tích được xác định là em N.G.H., 15 tuổi, học sinh lớp 10A, Trường THPT Nguyễn Trãi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, em H. cùng 2 người bạn vào khu vực suối Vực Trô để vớt củi do nước lũ cuốn về. Trong lúc lội qua suối, do nước dâng cao, chảy xiết, em H. không may bị dòng nước cuốn trôi.

Một người bạn đi cùng chứng kiến sự việc và bơi ra tìm cách cứu H. nhưng do sức yếu, không thể tiếp cận nên đã bơi trở lại bờ, gọi người lớn đến hỗ trợ.

nam sinh lop 10 o quang tri bi lu cuon mat tich khi di vot cui hinh anh 1
Người dân hỗ trợ tìm kiếm nam sinh mất tích

Khoảng 15h30, lực lượng chức năng nhận được thông tin về vụ việc và triển khai tìm kiếm. Các lực lượng, trong đó có Công an tỉnh Quảng Trị cùng người dân địa phương tổ chức lặn tìm dọc khu vực suối và những vị trí có khả năng nạn nhân bị nước cuốn đến, đồng thời giăng lưới tại khu vực hạ lưu để hỗ trợ tìm kiếm.

nam sinh lop 10 o quang tri bi lu cuon mat tich khi di vot cui hinh anh 2
Đến tối nay, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân mất tích

Chính quyền xã Phong Nha đã huy động khoảng 50 người tham gia tìm kiếm, trong đó có 5 đội thợ lặn. Được biết, gia đình em H. hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ em nuôi 4 người con.

Đến tối 20/9, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm nam sinh. Hiện chưa tìm thấy em H.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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