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Áp thấp nhiệt đới suy yếu, Quảng Trị vẫn cảnh báo mưa lớn và sạt lở

Chủ Nhật, 20:13, 13/09/2026
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VOV.VN - Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị.

Hồi 19h ngày 13/9, trung tâm vùng áp thấp nằm ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp đã giảm xuống dưới cấp 6, tương đương dưới 39 km/giờ.

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Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Hệ thống tiếp tục suy yếu và tan dần.

Cảnh báo mưa lớn, sạt lở đất

Mặc dù áp thấp nhiệt đới đã suy yếu, hoàn lưu của hệ thống vẫn có thể gây ảnh hưởng đến thời tiết tại một số khu vực. Cơ quan khí tượng tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất tại khu vực từ Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị trong đêm 13/9 và những ngày tới.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời ứng phó.

Cơ quan khí tượng cho biết các thông tin dự báo về mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất sẽ tiếp tục được cập nhật trong những bản tin dự báo các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tiếp theo.

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Quảng Trị giải cứu 3 sà lan mắc kẹt dưới cầu

VOV.VN - 3 sà lan hút cát bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt dưới cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, tỉnh Quảng Trị. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương triển khai các phương án giải cứu, bảo đảm an toàn cho hai công trình cầu.

PV/VOV.VN
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