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Nước lũ lên nhanh tại Quảng Trị, di dời hàng trăm hộ dân bị ngập đến nơi an toàn

Thứ Hai, 11:42, 14/09/2026
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VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu, chia cắt, hàng trăm hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Các địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức, cá nhân đang tập trung hỗ trợ người dân, bảo đảm lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm.

 

Tổng lượng mưa cao nhất đo được tại tỉnh Quảng Trị gần 600mm. Nước các sông dâng nhanh, lũ từ sông Sê Pôn tràn về gây ngập nhiều khu vực tại xã biên giới Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ). Một số tuyến đường bị ngập, sạt lở, gây chia cắt cục bộ. Xã Lao Bảo đã di dời 160 hộ dân với khoảng 700 người đến nơi an toàn. Một số khu vực bị ngập sâu, người dân bị cô lập.

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Các lực lượng đưa cơm, nước uống hỗ trợ bà con vùng ngập lụt

Chị Lê Thị Quỳnh, ở thôn Triệu Phước, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho hay, nước lũ lên nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay. Ngay từ 3h sáng, các lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ người dân sơ tán. Người dân cùng tài sản nhanh chóng được đưa đến nơi an toàn trước khi bị nước lũ uy hiếp.

“Nước ngập rất nhanh, nhà tôi lên khoảng tầm mét, mét rưỡi rồi. Nước ngập sâu. Nếu như không có các anh Công an và Biên phòng đến giúp thì gia đình chúng tôi không thể xoay xở kịp”, chị Lê Thị Quỳnh lo lắng.

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Người dân làm bữa sáng hỗ trợ bà con vùng ngập lụt tại xã biên giới Lao Bảo

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chính quyền xã Lao Bảo phối hợp các lực lượng trên địa bàn tăng cường hỗ trợ bà con, nhất là các hộ bị cô lập và người dân đang ở các điểm sơ tán. Các lực lượng bảo đảm những nhu cầu thiết yếu phục vụ đời sống, kịp thời cung cấp lương thực, nước uống, suất ăn và các nhu yếu phẩm. Các lực lượng chủ động nắm tình hình, hỗ trợ người dân khi có yêu cầu.

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Hỗ trợ cơm nóng, nước uống cho người dân vùng lũ

Xã Lao Bảo cũng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, các nhà hảo tâm trao 500 suất cơm kèm nước uống đến tận tay bà con bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Các lực lượng đã vượt qua nhiều khu vực ngập sâu để đưa cơm, nước uống đến người dân.

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Hỗ trợ bữa sáng giúp đỡ người dân vùng ngập lụt

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, trong ngày 14/9, khi mưa lũ dần rút nhưng cuộc sống người dân chưa ổn định, các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị tiếp tục hỗ trợ bánh mì, các suất cơm và nhu yếu phẩm.

“Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với đồn biên phòng, ban chỉ huy quân sự, cùng công an xã tăng cường tối đa lực lượng hiện có để giúp cho bà con toàn xã di dời đến những điểm an toàn nhất có thể, sẵn sàng để giúp đỡ cho bà con cần nhu yếu phẩm”, bà Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết.

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Nước lũ tràn về khu dân cư ở vùng hạ lưu trong đêm

Trong đêm 13/9, lũ trên sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị đã lên vượt báo động 3, tràn vào khu dân cư ảnh hưởng đời sống người dân sống ở hạ lưu đôi bờ sông này. Trong đêm nước lũ dâng cao, người dân thông báo và hỗ trợ nhau di dời tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi cao ráo để tránh bị ngập lụt.

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Khu vực bến thả hoa ven sông Thạch Hãn, phường Quảng Trị

Tại các xã ven sông Thạch Hãn như Ái Tử, Triệu Bình, Quảng Trị, Nam Đông Hà, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra những khu vực xung yếu, vùng thấp trũng và các hộ dân có nguy cơ bị cô lập. Phương châm được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là những hộ sống sát sông, vùng trũng thấp.

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Do ảnh hưởng mưa lớn, một số địa phương vùng hạ lưu bị ngập lụt

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; duy trì quân số, phương tiện thường trực 24/24 giờ, triển khai các tổ đội địa bàn rà soát các điểm có nguy có sạt lở, các khu vực có khả năng ngập lụt, cô lập để có phương án ứng cứu, hỗ trợ. 

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Khu vực phường Quảng Trị ven sông Thạch Hãn bị ngập lụt

“Đối với các vùng biên giới phía Tây, chỉ đạo cho các đơn vị triển khai lực lượng cùng với chính quyền địa phương để tổ chức di dời người dân, tổ chức lực lượng trực ở các nơi xung yếu, duy trì lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng cơ động để ứng phó khi có tình huống xảy ra”, Đại tá Trịnh Thanh Bình cho hay.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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