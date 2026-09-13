Quảng Trị sẵn sàng giúp dân ứng phó ngập lụt, sạt lở khi mưa lớn kéo dài

Tại xã La Lay, cầu tràn thôn A Ngo và thôn La Lay bị nước tràn qua từ 40-60cm, người và phương tiện không thể qua lại. Trên Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay cũng xảy ra sạt lở khoảng 40m khối đất đá, giao thông bị ách tắc.

Tại xã Đakrông, cầu tràn Km28, thôn Ly Tôn ngập sâu từ 50 đến 60cm; trong khi tại xã Trường Sơn, tuyến đường từ bản Cây Cà vào bản Trung Sơn bị ngập khoảng 0,7m, giao thông bị chia cắt. Một số tuyến đường tại các địa phương này cũng xuất hiện sạt lở đất đá.

Nhiều khu dân cư ở xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt.

Tại xã Kim Phú, có điểm cầu tràn ngập khoảng 2m; xã Khe Sanh cũng có nhiều cầu tràn và tuyến đường nội thôn bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Riêng tại xã Lao Bảo, nước sông Sê Pôn dâng cao khiến một số khu dân cư bị ngập.

Mưa lớn liên tục gây ngập lụt tại nhiều khu vực trũng thấp, vùng ven các sông; mực nước trên các sông Thạch Hãn, sông Hiếu, sông Bến Hải, sông Kiến Giang và sông Ô Lâu tiếp tục lên, trong khi nhiều cầu tràn, ngầm tràn ở khu vực miền núi bị ngập sâu, giao thông chia cắt cục bộ. Các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án ứng phó, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

Tại xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị Tuyến đường Đoạn đường Trường Xuân đi Trường Sơn sạt lở nghiêm trọng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các lực lượng xung kích, dân quân, công an và lực lượng tại chỗ đang được duy trì, sẵn sàng tiếp cận các khu vực ngập sâu, cô lập, chia cắt để hỗ trợ người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp người dân di dời tài sản, sẵn sàng sơ tán dân khi có tình huống.

Với phương châm chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, các lực lượng tiếp tục bám địa bàn, sẵn sàng cơ động, hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ.