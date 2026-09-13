English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Trị sẵn sàng giúp dân ứng phó ngập lụt, sạt lở khi mưa lớn kéo dài

Chủ Nhật, 17:27, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên nhiều sông ở Quảng Trị tiếp tục dâng, nhiều khu vực miền núi xảy ra ngập lụt, chia cắt và sạt lở. Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án giúp dân ứng phó thiên tai.

Tại xã La Lay, cầu tràn thôn A Ngo và thôn La Lay bị nước tràn qua từ 40-60cm, người và phương tiện không thể qua lại. Trên Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay cũng xảy ra sạt lở khoảng 40m khối đất đá, giao thông bị ách tắc.

Tại xã Đakrông, cầu tràn Km28, thôn Ly Tôn ngập sâu từ 50 đến 60cm; trong khi tại xã Trường Sơn, tuyến đường từ bản Cây Cà vào bản Trung Sơn bị ngập khoảng 0,7m, giao thông bị chia cắt. Một số tuyến đường tại các địa phương này cũng xuất hiện sạt lở đất đá.

quang tri san sang giup dan ung pho ngap lut, sat lo khi mua lon keo dai hinh anh 1
Nhiều khu dân cư ở xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt.

Tại xã Kim Phú, có điểm cầu tràn ngập khoảng 2m; xã Khe Sanh cũng có nhiều cầu tràn và tuyến đường nội thôn bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Riêng tại xã Lao Bảo, nước sông Sê Pôn dâng cao khiến một số khu dân cư bị ngập. 

Mưa lớn liên tục gây ngập lụt tại nhiều khu vực trũng thấp, vùng ven các sông; mực nước trên các sông Thạch Hãn, sông Hiếu, sông Bến Hải, sông Kiến Giang và sông Ô Lâu tiếp tục lên, trong khi nhiều cầu tràn, ngầm tràn ở khu vực miền núi bị ngập sâu, giao thông chia cắt cục bộ. Các lực lượng chức năng  khẩn trương triển khai phương án ứng phó, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

quang tri san sang giup dan ung pho ngap lut, sat lo khi mua lon keo dai hinh anh 2
Tại xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị Tuyến đường Đoạn đường Trường Xuân đi Trường Sơn sạt lở nghiêm trọng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các lực lượng xung kích, dân quân, công an và lực lượng tại chỗ đang được duy trì, sẵn sàng tiếp cận các khu vực ngập sâu, cô lập, chia cắt để hỗ trợ người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp người dân di dời tài sản, sẵn sàng sơ tán dân khi có tình huống.

Với phương châm chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, các lực lượng tiếp tục bám địa bàn, sẵn sàng cơ động, hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ.

sa-lan-theo-nuoc-lu-troi-ve-mac-ket-tai-cau-duong-sat-my-chanh.jpg

Sà lan bị lũ cuốn về mắc kẹt ở Quảng Trị

VOV.VN - Chiều 13/9, lực lượng chức năng xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ) đang khẩn trương xử lý sự cố 2 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sà lan bị lũ cuốn về mắc kẹt ở Quảng Trị
Sà lan bị lũ cuốn về mắc kẹt ở Quảng Trị

VOV.VN - Chiều 13/9, lực lượng chức năng xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ) đang khẩn trương xử lý sự cố 2 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Sà lan bị lũ cuốn về mắc kẹt ở Quảng Trị

Sà lan bị lũ cuốn về mắc kẹt ở Quảng Trị

VOV.VN - Chiều 13/9, lực lượng chức năng xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ) đang khẩn trương xử lý sự cố 2 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Lũ từ sông Sê Pôn tràn về, 700 người ở biên giới Quảng Trị di dời đến nơi an toàn
Lũ từ sông Sê Pôn tràn về, 700 người ở biên giới Quảng Trị di dời đến nơi an toàn

VOV.VN - Mưa lớn khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong rạng sáng, tràn vào nhiều khu dân cư tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ). Đến chiều 13/9, Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã di dời 160 hộ với khoảng 700 người đến nơi an toàn.

Lũ từ sông Sê Pôn tràn về, 700 người ở biên giới Quảng Trị di dời đến nơi an toàn

Lũ từ sông Sê Pôn tràn về, 700 người ở biên giới Quảng Trị di dời đến nơi an toàn

VOV.VN - Mưa lớn khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong rạng sáng, tràn vào nhiều khu dân cư tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ). Đến chiều 13/9, Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã di dời 160 hộ với khoảng 700 người đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây ngập, sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Trị
Mưa lớn gây ngập, sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Trị

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 12/9 đến sáng 13/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ.

Mưa lớn gây ngập, sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Trị

Mưa lớn gây ngập, sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Trị

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 12/9 đến sáng 13/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ.

Mưa lớn, hàng trăm người dân ở vùng biên Quảng Trị chạy lũ trong đêm
Mưa lớn, hàng trăm người dân ở vùng biên Quảng Trị chạy lũ trong đêm

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài ở Quảng Trị những ngày qua gây ngập cục bộ, chia cắt nhiều nơi, riêng xã Lao Bảo di dời hàng trăm người dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn, hàng trăm người dân ở vùng biên Quảng Trị chạy lũ trong đêm

Mưa lớn, hàng trăm người dân ở vùng biên Quảng Trị chạy lũ trong đêm

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài ở Quảng Trị những ngày qua gây ngập cục bộ, chia cắt nhiều nơi, riêng xã Lao Bảo di dời hàng trăm người dân đến nơi an toàn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục