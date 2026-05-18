Quy hoạch đô thị - Hài hòa chính sách nhà nước và đời sống nhân dân

VOV.VN - Quy hoạch đô thị đang trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển xanh, thông minh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV. Tuy nhiên, bài toán quy hoạch cần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời giải quyết hiệu quả tình trạng quy hoạch treo, thiếu đồng bộ.
VOV.VN - Dự án mở tuyến đường nối Khu đô thị Đồng Tàu với đường Giải Phóng vừa hoàn tất giải phóng mặt bằng, nhưng dọc tuyến lại xuất hiện dày đặc các căn nhà siêu mỏng, siêu méo. Thực trạng này không chỉ làm xấu diện mạo đô thị mà còn cho thấy xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn chưa triệt để
VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12/2025 để bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.
VOV.VN - Khu tái định cư Thư Lâm, Hà Nội, nơi bố trí chỗ ở mới cho hàng trăm hộ dân di dời từ hai dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo, đang trở nên sôi động khi nhiều lô đất được ký gửi, chào bán ở mức 70–80 triệu đồng/m², kéo theo sự xuất hiện dày đặc của môi giới.