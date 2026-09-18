Quy hoạch sông Hồng: Người dân mong nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ

TP. Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Dự án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hồng Hà là một trong những phường nằm trong ranh giới quy hoạch. Tại điểm lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, nhiều người dân khu vực đã đến tìm hiểu, đóng góp ý kiến.

Người dân đặc biệt quan tâm tới Dự án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Mong nơi ở mới tương đương nơi ở cũ

Trên bản vẽ quy hoạch, những ngôi nhà, con ngõ, chợ, trường học, khu dân cư… được thu nhỏ bằng những ký hiệu và con số. Ông Nguyễn Xuân Ngọc và ông Nguyễn Huy Thư, cùng là cư dân khu tái định cư 4 ha, phường Hồng Hà, Hà Nội, dõi mắt dò từng con ngõ, đếm từng số nhà để xác định vị trí nhà mình. Và rồi, cả hai nhận ra, nhà của họ đều nằm trong phạm vi dự án.

Ông Ngọc và ông Thư đều là cư dân tại khu 4 héc ta, phường Hồng Hà. Đây vốn là khu tái định cư của người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường Kim Mã. Khi biết chắc chắn nơi mình đang ở lại một lần nữa nằm trong diện quy hoạch, ông Ngọc cho biết dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án được kỳ vọng tạo thay đổi lớn cho diện mạo khu vực ven sông, điều người dân đã chờ đợi từ lâu. “Nếu phải di chuyển, đó là chủ trương của Đảng, Nhà nước mình phải chấp hành. Giải tỏa để làm cảnh quan đẹp hơn, để đất nước đẹp hơn thì tôi hoàn toàn nhất trí”, ông Ngọc nói.

Tuy nhiên, ông Ngọc cũng như đông đảo cư dân mong muốn được định cư tại chỗ. Bởi theo ông, đây là khu dân cư ổn định, hạ tầng đã được đầu tư, đời sống người dân cũng đã dần ổn định.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc hy vọng “khu nhà ở mới được Nhà nước xây dựng hoặc bố trí điều kiện tương đương nơi ở cũ, hoặc tốt hơn thì càng tốt

“Tôi kiến nghị Chính phủ nghiên cứu kỹ, nếu hạ tầng cơ sở của khu tái định cư đã hình thành tốt thì nên để tồn tại, như vậy sẽ đỡ tốn kém tiền của Nhà nước. Khu nhà ở đây đều là nhà cao tầng, rất đẹp. Người dân đã bỏ công sức xây dựng nhà cửa khang trang tại nơi ở mới, phù hợp với quy hoạch của thành phố. Cả đời người dân mới xây dựng được một ngôi nhà, rất vất vả. Việc di dời còn liên quan đến tiền bạc, sức khỏe, sinh hoạt, con cái, việc học hành.

Hiện nay, người dân cũng rất hoang mang vì đã tái định cư một lần rồi, giờ lại phải di chuyển. Sau 30 năm, liệu ở nơi mới có thực sự như nơi ở hiện tại không? Người dân rất lo lắng về điều đó”, ông Ngọc chia sẻ.

Trong điều kiện bắt buộc phải di dời không có sự điều chỉnh nào khác, ông Ngọc hy vọng “khu nhà ở mới được Nhà nước xây dựng hoặc bố trí điều kiện tương đương nơi ở cũ, hoặc tốt hơn thì càng tốt. Cơ sở vật chất, đường, điện, trường, trạm phải được bảo đảm để người dân có cuộc sống ổn định. Còn về đền bù phải thỏa đáng để người dân yên tâm”.

Mong muốn được định cư tại chỗ

30 năm qua, những tưởng khu tái định cư 4 ha (Phúc Xá, Hà Nội) đã là nơi an cư ổn định, thì lại một lần nữa ông Nguyễn Huy Thư (69 tuổi) lại lần nữa sống trong lo lắng. Tâm trạng của ông như hồi năm 1996 chuyển từ Kim Mã về Phúc Xá. “Đầu óc tôi cứ quay cuồng với đất đai, nhà cửa”, ông Thư nói.

Kể từ ngày về Phúc Xá, gia đình ông bắt đầu cuộc sống mới với muôn vàn khó khăn: điện không có, nước không có... Theo ông Thư, trong hai năm đầu, gia đình gần như không thể làm ăn, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đến năm thứ ba, cả gia đình mới bắt đầu thích nghi với nơi ở mới, cuộc sống mới, con cái học hành, mọi thứ dần đi vào ổn định.

Ông Nguyễn Huy Thư mong một là được tái định cư tại chỗ, hai là nếu phải đi thì khoảng cách cũng phải ở mức nào đó phù hợp

Ông Thư làm nghề tự do, không có nghề nghiệp ổn định. Tuổi cao, việc đi lại cũng vất vả hơn, do đó khi phải di dời sang nơi ở mới khiến ông suy nghĩ nhiều hơn. “Tôi cố quên đi, nhưng hễ đang ngủ tỉnh dậy lại nghĩ”, ông Thư nói.

“Giờ lại phải trải qua chuyện di dân, chuyển nơi ở mới, rất buồn. Bây giờ từng này tuổi rồi mà lúc nào cũng phải nghĩ về đất đai, nhà cửa, công ăn việc làm. Tôi chỉ mong một là được tái định cư tại chỗ, hai là nếu phải đi thì khoảng cách cũng phải ở mức nào đó phù hợp. Nếu quá xa thì chúng tôi cũng rất khó khăn”, ông Thư cho biết.

Mong đối thoại với người dân

Là cư dân của phường Hồng Hà, nhà ông Nguyễn Văn Minh (65 tuổi) cũng nằm trên trục dự án đi qua. Khi biết thông tin quy hoạch, ông Minh cho biết ông rất lo lắng. Theo ông, thời gian qua cân nặng cũng giảm đáng kể. “Trước đây tôi nặng 63-64 kg, giờ chỉ còn 55-56 kg, tinh thần cũng suy sụp, lo lắng”, ông Minh nói.

Cũng cùng quan điểm như ông Ngọc, ông Thư, ông Minh cũng mong muốn được tái định cư tại chỗ. “Bản thân tôi mong muốn nếu có chủ trương di dời thì chúng tôi được tái định cư tại chỗ. Đây là tâm tư, nguyện vọng của tôi và cũng là nguyện vọng của nhiều người dân”, ông Minh nói.

Người dân mong muốn giữa doanh nghiệp và người dân cũng cần có sự đối thoại trực tiếp để có những chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân

Đối với quy hoạch trục Đại lộ Sông Hồng, ông Minh cho rằng, nghiên cứu cụ thể phương án quy hoạch như thế nào để người dân được nắm rõ. Ông Minh lấy ví dụ từ những vấn đề từng xảy ra tại Thủ Thiêm và cho rằng cần nghiên cứu kỹ phương án để tránh làm xáo trộn cuộc sống, sinh kế của người dân.

“Tôi lấy ví dụ như dự án Thủ Thiêm, người dân đã phải chờ đợi nhiều năm. Vì vậy, tôi mong không lặp lại những bài học như vậy để cuộc sống của người dân đang ổn định không bị xáo trộn, ảnh hưởng đến sinh kế của cá nhân và các hộ gia đình”, ông Minh cho biết.

Về đền bù, ông Minh cho rằng, nhà nước nên xem xét mức đền bù cho thỏa đáng, phù hợp với người dân. Đồng thời giữa doanh nghiệp và người dân cũng cần có sự đối thoại trực tiếp để có những chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo báo cáo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng của UBND TP Hà Nội, phạm vi nghiên cứu trải dài 40 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đi giữa đô thị trung tâm, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 9 xã và 7 phường ven sông Hồng, gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Bồ Đề, Hồng Hà, Long Biên, Lĩnh Nam, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.