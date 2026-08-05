Quy tập hài cốt liệt sĩ Ka Tơr Tiên sau gần 60 năm hy sinh ở Khánh Hòa

Liệt sĩ Ka Tơr Tiên sinh năm 1949, từng là Tiểu đội phó Huyện đội Anh Dũng, hy sinh ngày 17/3/1967 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được an táng ban đầu tại thôn Tà Nôi.

Sau 60 năm, hài cốt liệt sĩ Ka Tơr Tiên được quy tập.

Để xác định vị trí phần mộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, thân nhân và nhân chứng rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin, khảo sát thực địa, khoanh vùng khu vực tìm kiếm. Ông Ka Tơ Toàn, em ruột liệt sĩ, trực tiếp tham gia dẫn đường và cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng làm nhiệm vụ xác định chính xác vị trí an táng.

Quy tập hài cốt liệt sĩ Ka Tơr Tiên.

Từ ngày 1 đến ngày 4/8, lực lượng tìm kiếm tiến hành khảo sát hiện trường, rà phá bom mìn, vật nổ để bảo đảm an toàn trước khi tổ chức cất bốc hài cốt vào sáng 5/8. Công tác quy tập được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng, bảo đảm đúng quy trình và thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Ka Tơr Toàn, em trai liệt sĩ Ka Tơr Tiên tham gia dẫn đường và cung cấp nhiều thông tin quan trọng

Việc tìm thấy và quy tập hài cốt liệt sĩ Ka Tơr Tiên sau gần 60 năm đã đáp ứng nguyện vọng của gia đình và góp phần thực hiện hiệu quả hành trình "500 ngày đêm đi tìm đồng đội" do lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa triển khai.